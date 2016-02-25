GSM şirketleri arasındaki fiber savaş kızıştı

Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, kendilerini “dünyanın en pahalı fiberini satmaya çalışmakla” suçlayan Turkcell ve Vodafone’a sert bir yanıt verdi.

Habertürk’ten Mahmut Sancak’ın haberine göre, GSM şirketleri arasındaki fiber kavga Barcelona’da da devam etti. Korea Telecom ile yapılan işbirliği çerçevesinde “5G hızındaki interneti 1 Nisan’da Türkiye’ye getireceğiz” diyen Aslan, dünyanın en hızlı mobil internet deneyimini Türk Telekom müşterilerinin yaşayacağını öne sürdü.

Aslan, geçen hafta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım’ın operatörlere fiber konusunda yaptığı açıklama sonrasında yeniden gündeme gelen fiber altyapının paylaşılması konusunda da, “Herkes zamanında yatırımını yapmış olsaydı şu an bunları konuşuyor olmazdık” dedi.

Aslan, “Kullanmak isteyen herkese altyapımız açık. Kim kullanmak isterse fiber altyapımızı zaten paylaşıyoruz. İddia edilenin aksine bizim ‘Biz altyapımızı sizinle paylaşmıyoruz’ demek gibi bir yetkimiz zaten yok. Regülasyona göre altyapımızı isteyenlerle paylaşıyoruz. Orada fiyat dengesini ben belirlemiyorum” ifadesini kullandı.

“Türkiye’de fiber yok” açıklamasına gönderme yapan Aslan, Vodafone’u kastederek, “Sen ne kadar fibere yatırım yaptın diye sormak gerek. Birileri zamanında yatırım yapmadı diye onların açığını kapatacak modeller yanlış” dedi.

“Doğu’ya gitsinler”

Aslan, “Bizim yatırım yapmamıza imkân verilmiyor” diyen operatöre, “Madem imkân verilmiyor, diğer operatör nasıl 14 şehre fiber yatırımı yapmış?” diye sorarken, bir diğer rakibi Turkcell’e işaret ederek, “14 şehre yatırım yapana da ‘Diğer illere yapamıyorsanız, bu 14 şehre nasıl izin aldınız?’ diye sormak lazım. Ağrı, Erzurum gibi illerde izin almak daha kolay, neden oralara yapılmadı yatırım?” diye konuştu. Türk Telekom olarak 81 ilde fiber altyapı yatırımları olduğuna dikkati çeken Aslan, sadece kârlılığı yüksek şehirlerde yatırım yapılmasını eleştirerek, rakip firmaların Doğu ve Güneydoğu’ya da açılması gerektiğini söyledi.

Diğer operatörlerle işbirliğine kapılarının kapalı olmadığının altını çizen Türk Telekom CEO’su Rami Aslan, “Otobanlar ve kırsal alanda yapılacak çok yatırım var. Orada işbirliği yapabiliriz. Herkes yeteri kadar fiber var-yok demeden yatırımını yapsın. Mevcut altyapımızı regülasyona uygun şekilde biz zaten paylaşıyoruz” dedi.

Fibere yapılan yatırımın yüzde 80’inin iç pazarda kaldığına işaret eden Aslan, burada bir israftan bahsediliyorsa o israfın nerede olduğunun iyi hayal edilmesi gerektiğini söyledi. “Zamanlamaya dikkat edin, israf meselesi neden şimdi konuşulmaya başlandı?” diyen ve herkesin söylediğini yapması gerektiğinin altını çizen Aslan, “Türk Telekom az konuştu, çok iş yaptı” yorumunu yaptı. 4.5G ile birlikte internetteki yüksek hız artışları nedeniyle yetersiz kalacağı düşünülen adil kullanım kotalarının artırılması hususunda ise Aslan, “Eğer artırılırsa altyapımız bunu fazlasıyla kaldıracak güçte” ifadesini kullandı.

Fiber Savaş

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2013’te yayınladığı kararnameye göre bir yere fiber yatırımı yapmadan önce orada herhangi bir operatörün fiberi varsa “Benimle paylaşır mısın?” diye başvuruda bulunması gerekiyor. Olumsuz cevap aldığında yatırım başlıyor. Gelinen noktada Turkcell ve Vodafone , Türk Telekom’u hem “hızlı yanıt vermemekle” suçluyor hem de “dünyanın en pahalı fiberini satmaya çalışmakla”. Üç operatörün fiber savaşına son verecek adım ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan geçecek görünüyor.