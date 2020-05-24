GSM şirketleri aksamalarla ilgili 'ortak' açıklama yaptı: Bizden değil, diğer operatörlerden

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olmak üzere Türkiye'nin önde gelen operatör firmaları, bayramın ilk gününde yaşanan yoğunluk nedeniyle hizmet veremez hale geldi. Sosyal medya kullanıcıları, yaşanan problem nedeniyle servis sağlayıcılarına tepki gösterdi.

Tepkilerin ardından açıklamalar yapan GSM şirketleri, "Sorun bizde değil, diğer operatörlerde" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla telefonlarıyla görüşme yapmak isteyen vatandaşlar operatör firmalarının alt yapısına takıldı.Vatandaşlar uzun süre arama yapamadılar.

Tepkiler gelince Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan yaşanan arama sorunuyla ilgili açıklamalar yaptılar.

Turkcell 'diğer operatörler kaynaklı' dedi

Turkcell'den yapılan açıklama şöyle:

"Turkcell’lilerin diğer Turkcell’li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmamaktadır. Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir."

Vodafone da benzer açıklama yaptı

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklama şöyle:

"Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir."

Türk Telekom 'bizden kaynaklı değil' dedi

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şöyle:



"Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır."

Geçtiğimiz yıl da İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde GSM şirketleri uzun süre servis hizmeti verememişti.