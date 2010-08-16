-GSM OPERATÖRLERİNİN "KARA LİSTE" TALEBİ BURSA (A.A) - 16.08.2010 - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya, GSM operatörlerinin özellikle numara taşıma sırasında tüketicilerin faturalarını ödemediği gerekçesiyle ''kara liste'' önerdiğini anımsatarak, ''bu talebin, GSM operatörlerinden gelmesine çok şaşırdık'' dedi. Kaya, yaptığı açıklamada, GSM operatörlerinin bütün tüketicileri potansiyel suçlu olarak görmeleri ve kara liste önerisi getirmelerinin, kabul edilemeyeceğini kaydetti. ''Öncelikle kendileri beyaz tarafa geçsinler, sonra tüketiciler için kara liste talebinde bulunsunlar'' diyen Kaya, şöyle devam etti: ''Aslında bunun altında yatan numara taşımayı önlemek. Ortada bir sözleşme var. Eğer tüketici faturasını ödememişse, hukuki yollarla tahsilat yoluna gidebilirler. Kara liste talebinin, GSM operatörlerinden gelmesine çok şaşırdık. Siz önce faturalardaki şaibeleri kaldırın, ardından tüketiciler için kara liste önerisi getirin.'' Kaya, böyle bir çalışmanın yapılmasını şiddetle reddettiklerini belirterek, yapılan çalışmanın durdurulmasını istedi.