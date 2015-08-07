GSM operatörleri izinsiz kısa mesaj gönderemeyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, elektronik haberleşme hizmeti sunan sabit telefon ve cep telefonu operatörleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS’lerin izinsiz gönderilemeyeceğini açıkladı.

BTK’nın internet sitesinde “Pazarlama ve tanıtım gibi amaçlarla haberleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” başlığıyla yayınlanan kurul kararına göre; elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmeciler abone ve kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve ret imkânı sağlanması halinde ancak izin verenlere mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılabilecek.

Abone ve kullanıcılara pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS istemediklerine ilişkin ret imkânı ücretsiz olarak sağlanacak. Ret talebinin işletmeciye ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde abone veya kullanıcılarla yapılan bu tür haberleşmeler durdurulacak.

İşletmeciler izin vermeyen ya da daha önce verdikleri izni geri alan abone ve kullanıcılarla otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama gibi maksatlarla haberleşme yapılabilmesi için izin alma zorunluluğu getirildi. İşletmecilerin BTK’nın düzenlediği esaslara uymaması halinde ise 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.