T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

GSM operatörleri izinsiz kısa mesaj gönderemeyecek

Pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme, abone ve kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve ret imkânı sağlanması halinde mümkün olacak

07 Ağustos 2015 19:54

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK, elektronik haberleşme hizmeti sunan sabit telefon ve cep telefonu operatörleri tarafından pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS’lerin izinsiz gönderilemeyeceğini açıkladı.

BTK’nın internet sitesinde “Pazarlama ve tanıtım gibi amaçlarla haberleşme yapılmasına ilişkin usul ve esaslar” başlığıyla yayınlanan kurul kararına göre; elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmeciler abone ve kullanıcılara bilgilendirme yapılması ve ret imkânı sağlanması halinde ancak izin verenlere mal ya da hizmetlerle ilgili pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme yapılabilecek.

Abone ve kullanıcılara pazarlama ve tanıtım amaçlı SMS istemediklerine ilişkin ret imkânı ücretsiz olarak sağlanacak. Ret talebinin işletmeciye ulaşmasını müteakip üç iş günü içinde abone veya kullanıcılarla yapılan bu tür haberleşmeler durdurulacak.

İşletmeciler izin vermeyen ya da daha önce verdikleri izni geri alan abone ve kullanıcılarla otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama gibi maksatlarla haberleşme yapılabilmesi için izin alma zorunluluğu getirildi. İşletmecilerin BTK’nın düzenlediği esaslara uymaması halinde ise 15/2/2014 tarihli ve 28914 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İdari Yaptırımlar Yönetmeliği hükümleri uygulanacak.

ETİKETLER

cep telefonutanıtım mesajıreklam mesajları nasıl engellenirbtk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24