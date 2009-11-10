GSM belgeleri için son gün!

GSM mobil telefon hizmeti sunan işletmecilerdeki bilgi ve belgelerinde eksiklik ve yanlışlık bulunan abonelerin, kimliklerini ispatlayıcı belgelerle ilgili işletmeciye başvurarak bilgilerini güncellemeleri için verilen süre bugün sona eriyor.



Güncellenmeyen hatların, yedi gün süresince gelen aramalara açık tutulmasının ardından 17 Kasımda, haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilecek. Haberleşme şebekesi ile bağlantısı kesilen hatlar, bilgilerindeki eksikliklerin tamamlanmasının ardından yeniden haberleşmeye açılacak.



Bu arada, başkası adına kayıtlı olan ancak kendilerinin kullandığı hatları üzerlerine geçirmek isteyen kullanıcılara verilen süre de yarın bitiyor. Kullanıcılar, söz konusu işlem için, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüğe tabi olmaksızın abonelik sözleşmesi yapabilecek. Hatların eski abonelerinin yapılan işleme, taahhütnamenin imzalandığı tarihten itibaren bir yıllık zaman aşımı süresi içinde itiraz hakları bulunuyor.



Türkiye'de GSM kayıtlarında bilgi eksiği bulunan 500 bine yakın abone olduğu sanılıyor.