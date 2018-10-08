GSM bayiindeki çifte cinayete 3 müebbet istemi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) ile Abdullah Yenikapı’yı (53) silahla öldürdüğü bir kişiyi de yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Nedim Vural Bayar (40), hakkında cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Tutuklu sanık Bayar hakkında 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural Bayar, Murat Yenikapı\'yı tabancayla vurarak öldürdü, Baba Abdullah ve oğlu Abdurrahman Yenikapı\'yı da (22) yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abdullah Yenikapı ise yaşam mücadelesini 10 gün sonra kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcısı Hakan Kaçtı’nın hazırladığı iddianame Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi. İddanamede tutuklu sanık Nedim Vural Bayar\'ın çifte cinayeti aanlattığı ifaresine yer verildi. İfadede Bayar, “Murat Yenikapı ile 500 bin lira karşılığında anlaştım. Boşandığı eşinin adına olan işyerini başka firmalara borcu olduğundan dolayı Murat Yenikapı’ya 300 bin lirayı elden verdim. İşyerini, bir GMS şirketi adına açtım. Murat Yenikapı’ya 200 bin lira borcum kalmasına rağmen kendisi ve ağabeyi Abdullah Yenikapı, işyerinin GSM şirketi faaliyeti olması nedeniyle arttığını bahane ederek, benim borcumun 400 bin lira olduğunu söyledi. Kabul etmediğimi söyleyince beni çeşitli günler konuşmak amacıyla yanlarına çağrıyıp tehdit edip, arada torpido gözünü açıp beze sarılı tabancayı gösterdiler” dedi.

\'OFİSE İNDİRİP ATEŞ ETTİ\'

Olay günü Murat Yenikapı ve ağabeyi Abdullah Yenikapı işyerine geldiğini, yanında çalışan Abdullah’ın oğlu Abdurrahman Yenikapı ile birlikte ofisin altına indiklerini belirten Bayar, “Abbullah, merdivenden aşağıya inerken \'Ulan sen bizim kim olduğumuzu biliyormusun\' diyerek elini beline doğru atınca, daha önceden kendilerinde silah gördüğümden dolayı belimdeki tabancayı çıkarıp ateş ettim. Murat\'ta daha önce silah görmüştüm. Pişmanım” dedi.

Olayda babası ile amcasını kaybeden ve kendisi yaralı kurtulan Abdurrahman Yenikapı ise, “Babam ve amcamla sanığın arasında alacak-verecek mevzusu yoktu. Ben dükkanda çalışıyordum. Olay günü Nedim bey, beni ofisine çağırdı ve anahtarı istedi. Ben de neden istediğini sorduğumda, \'Teminatı alamadım, dükkanı kapatıyorum\' dedi. Babam ile amcamı cep telefonya arayıp durumu anlattım. Daha sonra amcam ve babam geldi. Bizi ofise indirdi. Burada belinden silahı çıkarıp bize ateş etti. Şikayetçiyim” dedi.

Tutuklu sanık Nedin Vural Bayar, hakkında iki kişiyi öldürmek ve bir kişiyi yaralamak suçundan üç defa müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın duruşması önümüdeki ay yapılacak.

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