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Spor

GS'li taraftarlar ikinci yarıyı izleyemedi!

Sarı-kırmızılı taraftarlar Ali Sami Yen'deki koltukları kırdı. İkinci yarının henüz başlarında birçok taraftar stadı terk etti.

12 Aralık 2010 02:00

T24 - Evinde Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, henüz 33. saniyede Hurşut'un golüne engel olamayınca 1-0 geriye düştü. Maçın başında takımlarının yediği bu golden sonra taraftarların protestoları başladı. Sarı-kırmızılı takım oyunu tam rakip sahaya yıkmışken bir gol daha yedi.

2. gol sonrasında taraftarlar adeta çıldırdı. Bu dakikadan sonra top sarı-kırmızılı takımda kimin ayağına gelirse o oyuncu tribünler tarafından ıslıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar Ali Sami Yen'deki koltukları kırdı. İkinci yarının henüz başlarında birçok taraftar stadı terk etti. Konuk takım oyuncularının yaptığı her pas ve kaleye çekdikleri her şut sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından alkış topladı.

65. dakikadan itibaren de statda 'Yönetim istifa' ve 'Adnan Polat' istifa sesleri yüksel

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