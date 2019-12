-GS'Lİ AYKUT: "YÜKÜ SEVE SEVE TAŞIRIM" İSTANBUL (A.A) - 07.08.2010 - Galatasaray'ın genç file bekçisi Aykut Erçetin, takımda üzerine düşeni görevi en iyi şekilde yapmaya çalıştığını söyledi. Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulunan Aykut, kalecilerin içinde bulunduğu olumsuz duruma dikkat çekerek, ''Takım ne zaman kazanırsa, galibiyet bir bütün olarak takımındır. Ama ne zaman gol yenilirse, ne zaman bir maç beraber biter ya da takım sahadan mağlup ayrılırsa, her zaman kaleciye bakılır'' derken, ''Bana göre önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Söz konusu Galatasaray'ın başarısıysa, bu başarıda benim taşımam gereken bir yük varsa, bunu seve seve taşırım'' ifadelerini kullandı. Geride kalan OFK Belgrad karşılaşmasını da değerlendiren Aykut, ''Önemli olan turu geçmemizdi. Baktığımızda rakibimiz kötü bir takım değildi. Rakip 10 kişi kaldıktan ve üçüncü golü bulduktan sonra rahatladık. Benim açımdan iyi geçti. Verdiğimiz pozisyonları da başarılı bir şekilde karşıladık. Kişisel performanslardan ziyade her zaman önemli olan bir bütün olarak takımın iyi performans göstermesidir'' dedi. -PİNO: ''ÖNEMLİ OLAN ADAPTE OLMAK''- Sarı-kırmızılı takımın Kolombiyalı oyuncusu Juan Pablo Pino ise yaptığı açıklamada, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini aktararak, ''Futbol için önemli olan adapte olmak. Her geçen gün daha iyi adapte olduğumu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımı, onların oyun tarzlarını daha iyi tanıyorum. Zamanla her şeyin daha da iyiye gideceğini düşünüyorum'' diye konuştu. OFK Belgrad maçındaki oyununun ve verdiği gol pasının sorulması üzerine ise Pino, ''Skor olarak takım rahatladığı zamanda oyuna girdim, o yüzden çok fazla zor bir maç olmadı benim için. Ama ne olursa olsun, hiç olmazsa belli bir dakika görev bulma şansı buldum. Oynadığım dakikalarda kendimi gayet iyi hissettim'' dedi.