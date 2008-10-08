GSK’dan kimsesiz çocuklara grip aşısı

10 soruda grip aşısı





Grip aşısı olmanın tam zamanı

Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ile ilaç şirketlerinden GlaxoSmithKline’nın (GSK) desteğiyle yuvada aşı töreni düzenlendi.Törende, sağlık ihtiyaçları yeterli derecede karşılanamayan 7-12 yaş arasındaki 369 çocuğa, yaş gruplarına ayrılarak grip aşıları yapıldı. Bu sırada çocuklara, Ataköy Eğitim Merkezi’nin sahibi Aylin Kotil ile oyuncu ve manken Nefise Karatay da yanlarında bulunarak destek verdi.Sadri Alışık Tiyatrosu oyuncuları da çocuklara tiyatro oyunlarıyla keyifli anlar yaşattı.İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Nesim Tanglay, aşı kampanyasına destek veren kişi ve kurumlara teşekkür belgesi sundu.