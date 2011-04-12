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Spor

GS'DA GENEL KURUL KARARI İMZALANDI İSTANBUL (A.A)

12 Nisan 2011 23:22

-GS'DA GENEL KURUL KARARI İMZALANDI İSTANBUL (A.A) - 12.04.2011 - Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Taner Aşkın, sarı-kırmızılı kulüpte mayıs ayında yapılacak olağanüstü genel kurul kararının, yönetim kurulu tarafından imzalandığını ve yarın bir gazetede kongre ilanının çıkacağını söyledi. Mecidiyeköy'de bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Taner Aşkın, kongre kararının yönetim kurulu tarafından imzalanmadığı konusunda haberlerin olduğunu belirterek, ''Bugün o imzalar atıldı. Yarın da bir gazetede kongre ilanı çıkacak. Herhangi bir problem yok'' dedi. Yönetim kurulu toplantısında alınması gereken bazı kararları da görüştüklerini anlatan Aşkın, ''Normal diğer konular vardı, onları arkadaşlarla konuştuk. Bazı kararların alınması gerekiyordu. Yarın da Divan Kurulu toplantısında son bir veda konuşması yapacağız'' ifadelerini kullandı. Adnan Polat'ın yeniden başkanlığa aday olup olmayacağına ilişkin bir soru üzerine Taner Aşkın, ''Bu başkanın tasarrufunda olan bir şey. Onun hakkında bir şey söyleyecek durumda değilim. Ama bugün için biz öyle bir durum içerisinde değiliz'' diye konuştu.

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