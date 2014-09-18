G.Saraylılardan Melo'ya tepki: Biz ıslıklanıyoruz, o üçlü çektiriyor

Galatasaray'ın yerli yıldızları, “Tüm pay kendininmiş gibi davranıyordu. Ama biz o gelmeden gruptan çıkmıştık” dedikleri Didier Drogba'dan sonra şimdi de Felipe Melo'dan rahatsız.

Galatasaray Teknik Direktörü Casera Prandelli’nin, “Bu gece takım olduk” sözlerine rağmen Anderlecht maçı sonrasında koridorlarda, “Taraftar bize küfür ediyor, o gidip 3’lü çektirip şov yapıyor” diyen yerli oyuncular soyunma odasında soğuk rüzgarlar estirdi.

Metin Kabataş'ın Fanatik'teki haberine göre, Galatasaray’da geçen sezon da sık sık su yüzüne çıkan bir kriz bu kez yarışın başında kendini gösterdi. Rahatsızlık belki hep vardı ama ilk kez yüksek sesle Anderlecht maçından sonra sözcüklere döküldü. Sarı-Kırmızılı tribünler sahadaki birçok futbolcusunu ıslıklayıp top ayağına geldiğinde yuhlarken, bazı isimleri ise ayrı tutmuştu. O oyuncuların başında da Melo vardı. Son dönemlerde popülaritesi daha da artan Brezilyalı yıldız, 90 dakikanın son düdüğünün ardından sahada kaldı, tribünlere 3’lü çektirdi. Bu tablo, Galatasaraylı özellikle de yerli futbolcuları çileden çıkardı.

Tavrı sürdürdüler

Melo için, “Berabere biten, takımdaki birçok arkadaşının ıslıklandığı bir maçtan sonra bu tavrı olacak iş değil. Kendi şovunu yapıyor” diye isyan eden Galatasaraylı futbolcuların Melo’ya tavrını soyunma odası ve takım otobüsünde de koruduğu gözlendi. Geçtiğimiz sezon da benzer bir durum olmuş, Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkan Galatasaray’ın başarısının Sneijder ve Drogba’ya mal edilmesi rahatsızlık yaratmıştı.

Gözler alınacak tedbirde

Yine yerli yıldızlar bu süreçte, özellikle Drogba’nın tutumuyla ilgili eleştirisini yakın çevresiyle paylaşıp, “O gelmeden önce biz gruptan çıkmıştık. Fakat bütün pay kendisininmiş gibi davranıyor” demekten kendini alamamıştı. Yani her ne kadar Prandelli maçtan sonra soyunma odasında, “Bu gece takım olduk” dese de Aslan’da durumun farklı olduğu ortada. Bu tabloya yönetimin nasıl müdahale edeceği de merak konusu.