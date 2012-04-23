G.Saray’lı taraftar ihmal kurbanı mı?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide bir taraftar, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Taraftarın ambulansın gecikmesi sonucu kurtarılmadığı öne sürüldü. Konuyla ilgili Galatasaray taraftar grubu Ultraslan'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Çalışkan'ın yaşanan aksaklıklar nedeniyle ancak maç sonunda hastaneye ulaştırılabildiği kaydedildi.

Hayatını kaybeden taraftar için baş sağlığı dileklerinde bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

''Bu müessif olayda maalesef bazı eksikler ortaya çıkmıştır. Kardeşimiz rahatsızlandığı esnada yakın çevrede güvenlik görevlisi olmaması nedeniyle yardım istenememiş, taraftarın toplu olarak bağırmasıyla ve bireysel çabalar sonucu sağlık ekiplerinin çağrılması sağlanmıştır.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında ambulans çağrılmasından sonra, ambulansın gelmesi yaklaşık 15-20 dakika sürmüştür. Ambulans şoförünün yanlış yollara sapması nedeniyle de hastaneye ulaşım 20-25 dakikayı bulmuştur.

Özetle, maçın devre arası rahatsızlanan kardeşimiz ancak maç sonrası hastaneye ulaşmış ve bu sürede hayatını kaybetmiştir.

2012 Türkiye'sinde, dünya stadı olarak nitelendirdiğimiz Türk Telekom Arena'da yaşanan sağlık skandalının sorumlularının bulunup, gerekli hukuki işlemin yapılmasını ve yetkililerce kamuoyunun bilgilendirilmesini istiyoruz.''

Türk Telekom Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.