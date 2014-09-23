T24 LogoT24 Logo
Spor

G.Saraylı Selçuk: Bundan sonra Arena'ya nasıl çıkarım?

Selçuk İnan: Şimdi ben Sivasspor maçına nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Oysa bizler daha önce birçok şeyi başardık

23 Eylül 2014 12:28

Anderlecht maçında ıslıklanan Galatasaraylı Selçuk İnan, yakın çevresine Sivasspor’la cuma günü Türk Telekom Arena’da oynayacakları karşılaşmada yine protesto edilmekten korktuğunu söyleyerek, “Kendi mabedimize çıkmaktan çekiniyorum” dediği öğrenildi.

Türk Telekom Arena’da oynanan son Anderlecht maçında taraftarların ıslıklı protestosuna hedef olan ve Balıkesirspor karşılaşmasında da iyi bir görüntü vermeyen sarı-kırmızılı kaptanın yaşanan süreç nedeniyle son derece moralsiz günler geçirdiği bildirildi.

Yakın çevresine içini döken yıldız futbolcunun, Sivasspor ile cuma akşamı oynanacak maç öncesi çarpıcı ifadeler kullandığı öğrenildi.

Nevzat Dizdar’ın Milliyet’teki haberine göre, kendisini iyi hissetmeyen Selçuk’un dostlarıyla gerçekleştirdiği sohbette, “Bir insanın kendini evinde huzursuz hissetmesi kadar kötü bir şey olamaz. Ben mabedimize çıkmaktan endişe ediyorum. Çünkü ilk pas hatasında ya da oyun icabı yapılan geri veya yan pasta tribünün bir bölümünde homurdanmalar başlıyor. Bu bizleri geriyor ve sadece ıslıklanan futbolcu değil, diğerleri de olumsuz etkileniyor. Şimdi ben Sivasspor maçına nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Oysa bizler daha önce birçok şeyi başardık. Yine başarabiliriz. Önümüzde çok önemli bir sezon ve Şampiyonlar Ligi maratonu var. Bu noktada her zaman bizler özeleştiri yaparız ama taraftarımız da bizim yanımızda olsun” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda, Türk Telekom Arena’da geçen hafta oynanan Anderlecht maçında ıslıklanan diğer isimler ise Burak Yılmaz ve Veysel Sarı’ydı. Tribün protestosundan rahatsız olan sarı-kırmızılı ekipteki diğer oyuncuların da ıslıklanan isimlere destek verdikleri kaydedildi.

ETİKETLER

selçuk inangalatasaraytt arenasivasspor

İlgili Haberler

Selçuk ağladı, Prandelli’ye ‘oynatma’ dedi

Anderlecht maçında ıslıklanan G.Saray'ın kaptanı gözyaşlarını tutamadı, Prandelli'ye 'kadroya alma' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24