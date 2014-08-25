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Spor

G.Saray'ın yeni transferi kadro dışı bırakıldı

Sırp Vladimir Micov, ülkesinde büyük bir şok yaşadı

25 Ağustos 2014 10:07

Galatasaray'ın yeni yıldızı Vladimir Micov, Dünya Kupası'na sayılı günler kala kadro dışı bırakıldı. Sırbistan hocası Sasha Djordjevic, "Milli takım kariyeri bitti" dedi.

Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta içerisinde kadrosuna kattığı Sırp Vladimir Micov, ülkesinde büyük bir şok yaşadı. İspanya'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası için Sırbistan Milli Takımı ile hazırlıklarını sürdüren 29 yaşındaki forvet kadrodan çıkarıldı.

Onur Dinçer'in Milliyet'teki haberine göre, Sırbistan, dev turnuva öncesinde dün Yeni Zelanda ile son hazırlık maçını yaparken, bu karşılaşma sırasında yaşanan bir olayın ardından sarı-kırmızılı oyuncu, antrenörü Sasha Djordjevic'in hışmına uğradı. Sırbistan rakibine 102-96 kaybederken Micov ve Djordjevic arasındaki kavganın yanında bu skorun önemsiz kaldığı yorumları yapıldı.

Vladimir Micov'un hocasının kendisine hareket tarzından ve bağırmasından memnun olmadığı, Sasha Djordjevic'in verdiği reaksiyon üzerine oyuncunun sahayı terk ettiği bildirildi. Maçın ardından konuşan deneyimli coach, "Micov'un milli takımdaki kısa kariyeri sona erdi. Havluyu attığı an ben kendisini defterden sildim. Geri çağırdım ama dönmedi. Bu forma ondan daha büyük isimlere layık" dedi.

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