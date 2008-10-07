G.Saray'ın rakipleri belli oluyor

Galatasaray'ın UEFA Kupası gruplarındaki rakipleri bugün belli olacak.
UEFA Kupası 1. turunda İsviçre'nin Bellinzona takımını eleyerek gruplara katılmaya hak kazanan sarı-kırmızılı takım, grup kuralarına 3. torbadan girecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde bugün saat 13.00'da çekilecek grup kuralarında, torbalarda şu takımlar yer alıyor:
1. Torba: AC Milan (İtalya), Sevilla (İspanya), Valencia (İspanya), Benfica (Portekiz), Schalke 04 (Almanya), CSKA Moskova (Rusya), Tottenham (İngiltere), Hamburg (Almanya)
2. Torba: Stuttgart (Almanya), Ajax (Hollanda), Olympiakos (Yunanistan), Deportivo (İspanya), Club Brugge (Belçika), Spartak Moskova (Rusya), Paris Saint Germain (Fransa), Heerenveen (Hollanda)
3. Torba: Rosenborg (Norveç), Udinese (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Sporting Braga (Portekiz), Slavya Prag (Çek Cumhuriyeti), Manchester City (İngiltere), GALATASARAY (TÜRKİYE), Sampdoria (İtalya)
4. Torba: Hertha Berlin (Almanya), Partizan (Sırbistan), Nancy (Fransa), Portsmouth (İngiltere), Aston Villa (İngiltere), R. Santander (İspanya), FC Kopenhag (Danimarka), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
5. Torba: Saint Etienne (Fransa), Wolfsburg (Almanya), Standart Liege (Belçika), Twente (Hollanda), NEC Nijmegen (Hollanda), Metalist Kharkiv (Ukrayna), Lech Poznan (Polonya), MSK Zilina (Slovakya)