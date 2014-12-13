G.Saray'ın kapatılan şirketine 41 milyon liralık vergi cezası

2009’da kapatılan Futbol AŞ’ye vergi cezası kesilen sarı kırmızılı kulüp, ceza için Maliye Bakanlığı’na itiraz etmeyecek. Tutarın yüzde 25’inden az bir tutarı bakanlığa yatıracak Galatasaray Kulübü, söz konusu cezayı taksitlerle ödeyecek.

Sarı kırmızılı kulübe 2009 yılına ait Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı” kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından 41.6 milyon TL’lik ceza kesildi.

Galatasaray Kulübü bu gelişmeyi akşam saatlerinde KAP’a bildirirken olayın iç yüzüne ise Hürriyet'ten Ali Naci Küçük ulaştı.

Söz konusu şirket 4 yıl önce kapandı

Maliye Bakanlığı tarafından kesilen bu ceza Galatasaray Futbol AŞ’nin 2009 yılı hesapları incelenerek kesildi. Ancak Galatasaray Futbol AŞ Şirketi 2010 yılında kapatıldı. Bu şirket Sportif AŞ ile birleştirildi ve 4 yıl önce kapandı.

Kısaca ceza Galatasaray’ın kapanan bir şirketine kesildi.

Ve Maliye Bakanlığı 5 yıllık inceleme ve zaman aşımı tarihine kısa bir süre kala Eylül 2014 tarihinde başlattığı incelemenin ardından bu 2009 yılı takvimi için bu cezayı belirledi.

Galatasaray’da 20.8 milyon TL’si vergi aslı ve aynı miktarda temerrüt faizi olarak belirlenen 41.6 milyon TL’lik vergi cezası için Maliye Bakanlığı’na itiraz etmeyip uzlaşma yoluna gideceklerini bildirdi.

Zaman aşımına kısa süre kalmıştı

G.Saray’ın vergi cezası için uzlaşma yoluna başvurması nedeniyle 41.6 milyon TL’lik cezada temerrüt faizi 20.8 milyon TL’lik kısım otomatikman kalkacak.

20.8 milyon TL’lik vergi aslı cezasının da Galatasaray Kulübü, bu şirket yani Futbol AŞ’nin kapatılması, zaman aşımına kısa bir süre kala belirlenmesi nedeniyle bu tutarın yüzde 25’inden az bir tutarı Maliye Bakanlığı’na taksitler halinde ceza olarak ödeyeceği öğrenildi.