G.Saray'ın golüne sevinen Rüştü konuştu

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen Türk futbolunun sembol isimlerinden Rüştü Reçber'in Galatasaray-Beşiktaş maçı sonrası sosyal medyaya düşen bir görüntüsü tartışma yarattı.Twitter ve Facebook'ta yapılan yorumlarda; Arda Turan ve Haluk Ulusoy'un yer aldığı tribünde, oğlu Mehmet Burak ile birlikte oturan Reçber'in, Galatasaray'ın attığı gole sevindiği iddia edildi.

‘Oğlumun gol sevincine tebessüm ettim’

Fenerbahçe'de 13, Beşiktaş'ta 5 yıl forma giyen Rüştü Reçber, sosyal medyada dolaşan yorumlar üzerine hurriyet.com.tr'ye bir açıklama yaparak, olayın aslını anlattı. Reçber, şunları söyledi:

"Ben spor yazarı ve TV yorumcusuyum. Galatasaray-Beşiktaş maçına, bu önemli müsabakayı yerinde izleyip okuyuculara en doğru şekilde anlatmak amacıyla gittim. 8 yaşındaki oğlum Mehmet Burak da herkesin bildiği üzere Galatasaray'ın altyapısında futbol oynuyor. Mehmet Burak futbolu çok seviyor, bu maça gitmek istedi, ben de götürdüm. Karşılaşmayı baba oğul birlikte seyrettik. Galatasaray'ın golüne sevindiğim iddiası tamamen gerçek dışı. Benim taraf tutmam söz konusu bile olamaz. Oğlumun sevinç gösterisine tebessüm ettim. Bütün olay budur."