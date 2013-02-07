G.Saray'ın, Beşiktaş ve Cluj maçına 'şike' incelemesi

Singapur merkezli bahis çetesinin başındaki isim Wilson Raj Perumal adlı kişi olduğu iddia edildi. Şike bahsinde Türkiye'nin de adı geçerken, "reis" lakaplı bir kişinin şu an cezaevinde bulunduğu da belirtildi. Soruşturmada aynı zamanda Galatasaray'ın 2006 yılındaki Beşiktaş ve Romanya'nın Clıj takımıyla yaptığı maçlar da mercek altına alındı.

Europol (Avrupa Birliği Polisi) Perumal'ın çetesinin 13 bin e-mail'ini inceledi. Çete futbol üzerinden yılda yaklaşık 8 milyon Euro'luk haksız kazanç sağlıyor. Bu paranın yaklaşık 1 milyon Euro'su Türkiye üzerinden elde ediliyor. Liderleri Perumal, Türkiye pazarında kalabilmek için "reis" lakaplı bir Türk'e ödeme yapıyor. Bahis çetesi, futbolculardan özellikle stoper ve kalecilerle işbirliği yapmayı tercih ediyor. Çete şike yaptırmak için Türkiye'de bir yıl içinde 500 bin Euro dağıttı.

Fotomaç gazetesinde yer alana haberde, tüm dünyada şike ve bahis şebekesinin izini süren Europol (Avrupa Birliği Polisi), liderliğini Wilson Raj Perumal'ın yaptığı Singapur merkezli çetenin 13 bin e-mailini incelerken, skandalın Türkiye ayağı ile ilgili şok bilgiler de elde etti. Futbol üzerinden yılda yaklaşık 8 milyon Euro'luk haksız kazanç elde eden şebekenin bu paranın yaklaşık 1 milyon Euro'luk kısmını Türkiye'den kazandığı tahmin ediliyor.

'Türkiye'deki 'Reis' cezaevine'

Europol'ün elindeki bilgilere göre, 1.5 yıldır süren 'Veto' kod adlı soruşturmanın merkezinde yer alan Singapur kaynaklı çete Türkiye'deki kişilere şike yapması için sadece 1 yılda 500 bin Euro dağıtmış. Europol'ün elinde yer alan bilgilere göre Türkiye'deki şike organizasyonunu, cezaevinde bulunan çete lideri yönetiyor. Çete reisinin, futbolun içinde çok önemli bağlantıları var. Bu kişi bazen bir futbolcunun kulübünden alacağını tahsil ettiği için, "hatır" adına bahis şikesi yaptırıyor, bazen kulübün ödeme zorluğu çektiği anlarda bulduğu sıcak parayla, ileride o kulüpten zaman zaman küçük "iyilikler" istiyor. Bu iyilikler o takımın yenilmesinden çok, ilk korner bahsi, ilk gol bahsi şeklinde olan ve özellikle Asya ülkelerinde çok oynanan bahislerle ilgili oluyor.

'Almanya'da Türkler yönetiyor'

Almanya'daki şike skandalını ortaya çıkardıktan sonra Avrupa'nın ikinci büyük bahis şikesi olaylarının yaşandığı Türkiye'ye de gelerek Türk polisi ile ortak çalışan Bochum bölgesinde görevli başkomiser Friedhelm Althans'a göre Almanya'daki şike şebekesini Türkler yönetiyor. 425 şüphelinin 151'i Almanya'da yaşıyor ve çoğunluğu Türk. Türkiye'de ise şebekenin elemanı olarak çalışan 66 isim var. Hırvat, Sırp, Arnavut pek çok isim de bu şebekenin elemanları. Türkler'in bazılarının İsviçre vatandaşlıkları da var. Türkler örgütün lideri konumunda. Almanya'daki bahis şikesini yöneten lider grup daha sonra Türkiye'ye de el attı ve zaten küçük çapta kazanılan parayı büyük bir pazar haline getirdi. Bu arada F.Bahçe'nin 2009'da Ulm ile oynadığı hazırlık maçında şike yapıldığının kesinleştiği iddia edildi.

'Perumal, 'Reis'e haraç ödüyor'

Türkiye'de bahis şikesinin 15-20 yıl gibi uzun süreli bir geçmişi olduğu özellikle alt liglerde kendisini "reis" olarak tanıtan kişinin, üst liglere çıkacak ve alt kümede kalacak takımları belirleyecek kadar Türk futbolunda etkili olduğu belirtiliyor. Perumal liderliğindeki Singapur kaynaklı çetenin ise Türkiye pazarında kalmak için "reis"e ödeme yaptığı Europol'ün kayıtlarında yer alıyor.

'Transferler bile karışıyor'

Bahis şikesinin Türkiye yapılanmasının başında bulunan "reis"in Türkiye'deki transferler dahil pek çok konu ile ilgilendiği, Türkiye'ye gelen hakemlere temin edilen hediyeleri(!) (Hediyelerin arasında kadın da var) "reis"in sağladığı da yine raporda yer alan bilgiler arasında. Europol Başkanı Rob Weinwright'ın Türkiye'deki bahis şikesi çetesi için yaptığı, "Çok dal budak sarmış bir suçlu ağı var" sözleri ise ilgi çekici.

'Cluj-G.Saray maçına müfettiş'

Başkomiser Friedhelm Altans, Türkiye'deki maçlarda görevli kişilere 100 bin Euro verildiği ve bu paranın, "teşvik" adı altında takıma çete ile bağlantılı futbolcu, yönetici vb. kişi tarafından dağıtıldığını belirtiyor. Son dönemde Türkiye'den şüpheli bir maç olmadığını ama UEFA'nın Romanya'da yankı uyandıran Cluj-G.Saray maçını araştırmak için müfettiş görevlendirdiği, 2006'da oynanan ve bahislerden çıkarılan G.Saray-Beşiktaş maçı için de ciddi iddiaların olduğu bildirildi.

'FIFA ve UEFA önlem'

Europol'ün Türkiye'de 79 maçla ilgili 'somut kanıtlar' elde ettiği, kanıtlanamayan ama şüphelenilen karşılaşma sayısının ise binlerle ifade edilebileceği bildirildi. FIFA Başkanı Sepp Blatter şike ve bahis sorunuyla ilgili olarak "Bu olay futbol ve hükümetler için çözülmesi gereken büyük bir sorun" açıklaması yaptı. UEFA ise "Soruşturma sonuçları UEFA'ya ulaştığında uzmanlardan oluşan disiplin komitesi tarafından incelenerek gerekli önlemler alınacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

'Asya'dan Türkiye için bahis'

Bochum savcılığının başlattığı bahis şikesi soruşturmasının baş aktörü başkomiser Friedhelm Althans organize yapıyı şu şekilde anlatıyor: En alt tabakada oyuncular var. Ardından resmi görevliler. Bunların yanında maçlara bahis yapan bir grup var. Bunların üzerinde oyuncular ve görevlilere ulaşarak suça teşvik eden, lider grubunun emirlerini ileten ayrı bir grup var. Bunların üzerinde ise bir lider grubu bulunuyor. Bu lider grubu Avusturya, Türkiye, Hollanda ve İngiltere'de bahis oynatan kişiler üzerinden, Asya'da ise internet, cep telefonu ve skype ile yüksek oranda bahis oynanmasını sağlıyor. Çünkü legal bahiste kazanılması mümkün olmayan, suç teşkil edecek yüksek oranda bahis oynamak sadece Asya'da mümkün.

'Kaleci ve stoperleri seçiyorlar'

Friedhelm Althans şikenin nasıl yapıldığına ilişkin önemli detayları ise şöyle anlatıyor: "Önce bir oyuncu veya hakem bulunuyor; ki bizim soruşturmamızda da bu iki grup faaldi. Oyuncular içinden öncelikle kaleci veya stoper seçiliyor. Çünkü bunlarla oyunu manipüle etmek en kolayı. Lig ne kadar düşük düzeyde olursa para kaybetme riski o derece düşük oluyor."