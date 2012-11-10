'Cluj-G.Saray maçında şike yapıldı' iddiası mahkemeye taşınıyor

Romanya'nın Cluj takımının kaptanı Cadu, şike yaptığı iddiaları hakkında "Bu gazeteye dava açacağım. Galatasaray kazandı çünkü o gün bizden daha iyiydiler" dedi.

Rumen basınında yer alan bir haberde Galatasaray maçında şike yapmakla itham edilen Cluj takımının kaptanı Cadu suskunluğunu Portekiz basınına bozdu.

Maisfutebol internet sitesine konuşan 30 yaşındaki futbolcu "Bu haber delinin teki tarafından yaratılmış güzel bir film. Açıkçası yazılanları duyduğumda şaşırmadım. Çünkü ne yazık ki bu tip şeyler Romanya’da çok sıradan" dedi.



Yalan olarak nitelendirdiği haberi yapanlarla ilgili yasal süreç başlatacağını ifade eden Cadu, "320 bin Euro mu? Bu gazeteyi dava edeceğim" derken şöyle devam etti:

"Tamamen normal bir oyun vardı. Galatasaray’a yenildik. Çünkü Galatasaray o gün bizden çok daha iyiydi. Bu konuda endişem yok sadece kızgınım. Çünkü beni tanıyan herkes futbolda ne kadar mükemmeliyetçi olduğumu bilir."



Cluj da dava açacak



Cluj kulübü başkanı Iuliu Mureşan, Romen gazeteci Roşu'nun "ruh hastası" olduğunu söyleyerek, dava açacağını söyledi.

Şike iddialarını kesin bir dille yalanlayan Mureşan, bu olayın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yaptırmış olabileceğini iddia etti. Mureşan, "320 bin Euro ne ki, daha fazla verilse anlarım" dedi.

Galatasaray 2. Başkanı Ali Dürüst de "Bu deli saçması iddia hakkında konuşmak ya da yorum yapmak dahi prim vermek olur" diye konuştu.



Roşu: Ölüm tehditleri alıyorum



Şike iddiasını ortaya atan Rumen gazeteci Roşu, iddiaların sahibi olan Mihai'ye güvenmediğini, sadece olayı aktardığını söyledi. Hayatında hiç bu kadar ölüm tehdidi almadığı da vurgulayan Roşu, "Bütün Galatasaraylılar beni öldürmek istiyor" dedi.