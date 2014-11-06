G.Saray'ın 11'i Dortmund'unkinden 10 milyon euro fazla kazanıyor

Şampiyonlar Ligi’nde peş peşe oynadıkları iki maçta Borussia Dortmund’a İstanbul’da 4-0, deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaraylı futbolcular, masada ise rakiplerine fark atıyor. İki kulüp futbolcularının yıllık ücretleri hesaplandığında sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 10 milyon Euro önde görünüyor. İki maçta da G.Saray’ı dağıtan Dordmund’un en fazla kazanan oyuncusu Marco Reus’un yılda 4 milyon Euro’luk sözleşmesi var.
Ancak bu rakamın yüzde 40’ını vergi olarak Reus ödüyor ve eline net 2.4 milyon Euro geçiyor. Marco Reus’un sözleşmesindeki madde gereği 25 milyon Euro’ya serbest kalacağı öne sürülüyor. Eğer bu madde olmasa Reus kulübüne 40-50 milyon Euro daha kazandırabilir.
Sarı kırmızılı takımda, iki Şampiyonlar Ligi maçında da Muslera’ya gol atan Reus’tan fazla kazanan tam 6 futbolcu bulunurken, ona yakın para kazanan Eboue, yılda 2.2 milyon Euro’yu cebine koyarken antrenmanlara bile çıkmıyor!
Galatasaray
Muslera: 3.3 Milyon Euro
Sneijder: 3.2 Milyon Euro
Melo: 3.1 Milyon Euro
Selçuk: 2 Milyon 750 Bin Euro
Hamit: 2 Milyon 750 Bin Euro
Dzemaili: 2.4 Milyon Euro
Chedjou: 2.2 Milyon Euro
Umut Bulut: 1.8 Milyon Euro
Semih Kaya: 1.5 Milyon Euro
Tarık Çamdal: 1.2 Milyon Euro
Hakan Balta: 1 Milyon 250 Bin Euro
Toplam: 25 milyon 450 bin euro
Dortmund
Weidenfeller: 1.3 Milyon Euro
Piszczek: 1.1 Milyon Euro
Subotic: 1.1 Milyon Euro
Sokratis: 1.3 Milyon Euro
Durm: 1 Milyon Euro
Kehl: 1.6 Milyon Euro
Bender: 1.3 Milyon Euro
Mkhitaryan: 1.7 Milyon Euro
Kagawa: 1.6 Milyon Euro
Reus: 2.4 Milyon Euro
Aubameyang: 1.6 Milyon Euro
Toplam: 16 milyon euro