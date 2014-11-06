G.Saray'ın 11'i Dortmund'unkinden 10 milyon euro fazla kazanıyor

Şampiyonlar Ligi’nde peş peşe oynadıkları iki maçta Borussia Dortmund’a İstanbul’da 4-0, deplasmanda 4-1 yenilen Galatasaraylı futbolcular, masada ise rakiplerine fark atıyor. İki kulüp futbolcularının yıllık ücretleri hesaplandığında sarı kırmızılı ekip, yaklaşık 10 milyon Euro önde görünüyor. İki maçta da G.Saray’ı dağıtan Dordmund’un en fazla kazanan oyuncusu Marco Reus’un yılda 4 milyon Euro’luk sözleşmesi var.

Ancak bu rakamın yüzde 40’ını vergi olarak Reus ödüyor ve eline net 2.4 milyon Euro geçiyor. Marco Reus’un sözleşmesindeki madde gereği 25 milyon Euro’ya serbest kalacağı öne sürülüyor. Eğer bu madde olmasa Reus kulübüne 40-50 milyon Euro daha kazandırabilir.

Sarı kırmızılı takımda, iki Şampiyonlar Ligi maçında da Muslera’ya gol atan Reus’tan fazla kazanan tam 6 futbolcu bulunurken, ona yakın para kazanan Eboue, yılda 2.2 milyon Euro’yu cebine koyarken antrenmanlara bile çıkmıyor!

Galatasaray

Muslera: 3.3 Milyon Euro

Sneijder: 3.2 Milyon Euro

Melo: 3.1 Milyon Euro

Selçuk: 2 Milyon 750 Bin Euro

Hamit: 2 Milyon 750 Bin Euro

Dzemaili: 2.4 Milyon Euro

Chedjou: 2.2 Milyon Euro

Umut Bulut: 1.8 Milyon Euro

Semih Kaya: 1.5 Milyon Euro

Tarık Çamdal: 1.2 Milyon Euro

Hakan Balta: 1 Milyon 250 Bin Euro

Toplam: 25 milyon 450 bin euro

Dortmund

Weidenfeller: 1.3 Milyon Euro

Piszczek: 1.1 Milyon Euro

Subotic: 1.1 Milyon Euro

Sokratis: 1.3 Milyon Euro

Durm: 1 Milyon Euro

Kehl: 1.6 Milyon Euro

Bender: 1.3 Milyon Euro

Mkhitaryan: 1.7 Milyon Euro

Kagawa: 1.6 Milyon Euro

Reus: 2.4 Milyon Euro

Aubameyang: 1.6 Milyon Euro

Toplam: 16 milyon euro