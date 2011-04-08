G.Saray'dan Lucescu'ya 5 yıllık sözleşme

T24 - Galatasaray’da başkan adayı Ünal Aysal’a yakın olduğu ileri sürülen temsilciler, Rumen teknik adamla İspanya’da bir araya geldi. Lucescu’ya, 3 yılı garanti 5 senelik teklif yapıldığı bildirildi.





Yeni başkanını 14 Mayıs’ta seçecek olan Galatasaray’da, Mircea Lucescu sesleri yükselmeye başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpteki kariyerine 2000 yılında UEFA Süper Kupa zaferiyle başlayan, 2000-01 sezonunda Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final oynattığı Cim-Bom’u, 2001-02’de Süper Lig şampiyonu yapan Rumen teknik direktör bir kez daha gündeme geldi.

Başkan adayı Ünal Aysal’a yakın olduğu ileri sürülen yetkililerin, Shakhtar Donetsk’in önceki akşam Barcelona’ya 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçı için İspanya’ya giden Lucescu ile Barcelona’da buluştukları bildirildi.



Rövanş sonrasına randevu

Gizli görüşmede Ünal Aysal’ı temsil ettiği kaydedilen aracıların, 7 yıldır Ukrayna’da görev yapan başarılı çalıştırıcıya, 3 yılı garanti olmak üzere 5 senelik sözleşme teklifinde bulundukları vurgulandı. Mircea Lucescu’nun aldığı sürpriz teklif karşısında şaşkınlık yaşadığı ve Barcelona ile Ukrayna’da oynayacakları rövanş maçından sonra yeniden görüşebileceklerini dile getirdiği ifade edildi.

Her fırsatta Shakhtar Donetsk takımında çok mutlu olduğunu açıklayan Lucescu’nun buna rağmen Ukrayna defterini kapatarak Galatasaray’a dönmeye sıcak bakabileceği vurgulandı.

Sarı-kırmızılılar ve Rumen hocanın, Shakhtar Donetsk ile Barcelona arasında 12 Nisan Salı günü oynanacak rövanştan sonra yeniden görüşmeleri bekleniyor.



