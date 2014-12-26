G.Saray'dan 9-1 açıklaması: Bizden özür dilendi

Galatasaray Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9-1 yendikleri Balçova Yaşamspor'un, kaleci Engin Kaya'nın attığı tweetler için kendilerinden özür dilediğini açıkladı.

Balçova Yaşamspor'un kalecisi Engin Kaya, Ziraat Türkiye Kupası'nda sarı kırmızılı ekiple oynadıkları karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında Fenerbahçe karşısında alınan 6-0'lık tarihi mağlubiyete atıf yaparak Galatasaraylıları kızdıracak paylaşımlarda bulunmuştu.

Bunun üzerinde Balçova Yaşamspor Başkanı Fatih Komili'nin bir basın açıklaması yaparak Galatasaray'dan özür dilediği öğrenildi.

İşte sarı kırmızlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan o açıklama:

Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, oyuncusunun açıklamalarından dolayı özür dileyen FBM Makina Balçova Yaşamspor Kulübü Başkanı Fatih Komili'ye teşekkür etti.

Yarsuvat, kulübün internet sitesindeki açıklamasında, "Balçova Yaşamspor Başkanı Sayın Fatih Komili, bir sporcusunun kulübümüze yönelik kabul edilemeyecek davranışları nedeniyle basın açıklaması yaparak özür dilemiştir. Böylesine önemli bir erdemi kamuoyunun gözü önünde sergilediği için kulübümüz ve camiamız adına kendisine içtenlikle teşekkür ederiz" görüşlerine yer verdi.