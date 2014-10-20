G.Saray'da yeni yönetimden Sabri sürprizi

Galatasaray’da Wesley Sneijder’in müthiş golleriyle gelen Fenerbahçe zaferinin ardından taraftarları ve futbolcuları sevindirecek üç gelişme birden yaşandı. 25 Ekim’deki seçim için hazırlıklarını sürdüren iki başkan adayı Alp Yalman ve Duygun Yarsuvat, göreve gelir gelmez öncelikli olarak Sabri Sarıoğlu'nun affedilmesi başta olmak üzere üç problemi çözme kararı aldı:

'Sneijder'in sözleşmesi uzatılacak'

Habertürk'te yer alan habere göre, kim seçilirse seçilsin ilk olarak Wesley Sneijder’ın sözleşmesi uzatılacak. Ünal Aysal’ın yıldız oyuncu için söz verip imzaladığı ancak henüz resmi mukaveleye dönüştürmediği şartlar yeniden görüşülerek, hemen kontrat yapılacak. 1.5 yıl daha mukavelesi bulunan Sneijder’ın sözleşmesini 3.5 yıl daha uzatacak olan yeni yönetim, böylece hem Hollandalı oyuncuyu hem de onu çok seven taraftarları mutlu etmiş olacak.

‘Sabri affedilecek’

İhalesi Prandelli’nin üzerine yıkılan ancak Ünal Aysal ve yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan kaptan Sabri Sarıoğlu affedilecek. Halen altyapıda çalışmalarını sürdüren Sabri, bir hafta içinde tekrar A takımla idmanlara çıkacak. Sabri’nin katılmasıyla birlikte Veysel Sarı’ya kulübe yolu gözükecek.

‘Ödemeler yapılacak’

Yarışan adayların şimdiden üzerinde çalıştığı diğer konu ise oyuncu alacakları... Serbest kalmaması için Wesley Sneijder’a ödeme yapılmıştı. Ayrım yaratmaması için diğer oyuncuların da alacakları kısa süre içerisinde ödenecek.