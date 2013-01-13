G.Saray'da Ujfalusi 1 ay daha yok

Beş ay önce sol diz ön çapraz bağ ve kıkırdak yaralanması nedeniyle ameliyat olan Galatasaraylı oyuncu Tomas Ujfalusi'de bu kez de menisküs yırtığı tespit edildi. Deneyimli oyuncu, en az 1 daha oynayamayacak.



Galatasaray'a Tomas Ujfalusi'den bir kez daha kötü haber geldi.

Beş ay önce sol diz ön çapraz bağ ve kıkırdak yaralanması nedeniyle ameliyat olan Ujfalusi bu kez menisküs yırtığı sebebiyle en az 1 daha sahalardan uzak kalacak.

Konuyla ilgili Galatasaray Spor Kulübü'nden bir açıklama geldi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Beş ay önce sol diz ön çapraz bağ ve kıkırdak yaralanması nedeniyle Prag'da ameliyat olan oyuncumuz Tomas Ujfalusi'nin ameliyat sonrası rehabilitasyon ve sahalara dönüş çalışmaları, ameliyatı gerçekleştiren doktor tarafından verilen program doğrultusunda yapılırken perşembe günü düz koşu sonrası aynı dizinde ağrı ve batma şikayetinin başlaması üzerine yapılan muayene ve tetkikler sonucu sol diz iç menisküs yırtığı tespit edilmiş olup kulübümüz sağlık heyeti tarafından artroskopik ameliyat olmasına karar verilmiştir.

Oyuncumuz yarın ülkesine gidecek, ilk ameliyatı yapan doktor ve ekibi tarafından operasyonu planlanacaktır.

Bu cerrahi işlem sonucu Tomas Ujfalusi'nin sahalara dönüşünün 4-6 haftayı bulacağı bildirildi."