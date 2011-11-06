G.Saray'da Muslera devrim yaptı

T24 - Galatasaray ile Mersin İdmanyurdu'nu Türk Telekom Arena'da karşı karşıya getiren karşılaşmanın ilk yarısının son dakikalarında Fernando Muslera penaltı kurtararak eleştirilere büyük bir cevap verdi.



Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, karşılaşmada ilk yarıın son dakikalarına gelinirken penaltı yaptırdı.



Sarı kırmızılı takıma geldiği günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan Fernando Muslera, Mersin İdman Yurdu karşılaşmasında Moritz'i ceza sahası içinde düşürdü ve penaltı yaptırdı. Topun başına gelen Moritz'in köşeye gönderdiği topu çıkaran Muslera pozisyonun ardından taraftarlardan büyük bir alkış aldı.



Copa Amerika'da üst üste kurtardığı penaltılarla bu konudaki marifetlerini de sergileyen Muslera, böylece Galatasaray formasıyla ilk penaltısını kurtarmış oldu.

Muslera devrimi



Mersin İdman Yurdu maçında Andre Moritz'in penaltısını kurtaran kaleci Muslera böylece son 6 sezonda Süper Lig maçında penaltı kurtaran ilk Galatasaraylı kaleci oldu.





Galatasaray'da en son 2005-06 sezonu 28.hafta maçında Mondragon penaltı kurtarmıştı. Mondragon, İstanbul'da 3-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında Uğur Boral'ın penaltısını kurtarmıştı. Bu maçta da Galatasaray aleyhine penaltıyı Fırat Aydınus çalmıştı.

Muslera'dan penaltı yorumu



Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, penaltı yaptırıp daha sonra kurtardığı Mersin İdmanyurdu maçını yorumlarken, iyi oynamadıklarını söyledi.



Fernando Muslera, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Penaltı pozisyonları saniyeliktir. Bir saniye erken giderseniz topu alırsınız ama bir saniye geç giderseniz faul ve penaltı şansı doğar. Rakibim de benden saniye farkıyla önce gitti ve topu kurtardı, bu hata sonucu penaltı geldi. Ancak kurtardım sonucunda ve bu da çok önemliydi" dedi.





Maçtaki performanslarıyla ilgili olarak da Uruguaylı file bekçisi, "Dürüst olmam gerekirse bir çok pozisyona girdik ama bu oynadığımız en iyi maç değildi. Çok çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. 3 puan kaybettik gibi gelebilir, ama rakibin de girdiği pozisyonlarda gol yenebilirdi" ifadelerini kullandı.

Eboue: Şükretmek gerek



Sarı-kırmızılı ekibin Fildişili yıldızı Emmanuel Eboue ise, "Ters bir sonuçta olabilirdi. Verdiğimiz pozisyonlar da vardı. Şükretmek gerek. Pozisyonlara girdik ama olmadı. En önemlisi galip gelmek ama olmuyorsa yenilmemek. Bu maçı unutup önümüzdeki maça konsantre olmalıyız.



Benim için en önemli olan bana güvenilmesi, destek verilmesi. Arkadaşlarım bana güveniyor, teknik heyet büyük destek veriyor. Ben de bu şekilde performansımı artıyorum. İnşallah böyle devam eder" şeklinde konuştu.