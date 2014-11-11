G.Saray'da iki yönetici ile yollar ayrıldı

'Kemer sıkma' operasyonu başlatan Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, ilk etapta eski başkan Ünal Aysal döneminde kritik görevler üstlenen Bülent Tulun ve Erdal Keser ile yolları ayırma kararı aldı.

UEFA'nın kararlılıkla uyguladığı Finansal Fair Play kriterlerine uyum sağlayabilmek için giderlerde ciddi oranda kesinti yapması gereken Yarsuvat yönetimi, radikal kararlar aldı.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Yarsuvat ilk etapta aylık 4.6 milyon TL'ye ulaşan personel giderinde indirim yapacak. Bu doğrultuda kulübün profesyonel kadrosunda önemli bir operasyon gerçekleşecek...

Eski başkan Ünal Aysal döneminde sırasıyla Sportif Direktör, Başkan Danışmanlığı ve Almanya Altyapı Proje Koordinatörlüğü görevini yürüten Bülent Tulun ve aynı projede görevli Erdal Keser ile yollar ayrılacak.

Aylık 4.6 milyon TL'yi bulan personel giderini 1 milyon TL'ye indirmeyi planlayan Duygun Yarsuvat yönetimi, Tulun ve Keser'in yanı sıra, 65 yaşın üzerindeki tüm personelin de görevlerine son verecek.

Ayrıca, Galatasaray Kulübü'ndeki profesyonellere tanınan araç, ulaşam ve benzin gibi gider kalemleri de minimum düzeye çekilecek.