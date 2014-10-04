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G.Saray'da iki başkan adayı, iki teknik direktör adayı

G.Saray Başkan adayı Duygun Yarsuvat'ın teknik direktör adayı Mircea Lucescu iken, Alp Yalman'ın Mustafa Denizli olduğu iddia edildi

04 Ekim 2014 14:10

Galatasaray’ın Başkan adayı Duygun Yarsuvat'ın listesinde yer alan Abdurrahim Albayrak, yakın dostu Shakhtar Doneskt Teknik Direktörü Mircea Lucescu ile görüşmek için Ukrayna'ya gidiyor.

Galatasaray'da yeni başkanın belirleneceği 25 Ekim'deki kongrenin ardından teknik direktör değişikliği de yaşanacak gibi görünüyor. Alp Yalman'la girdiği başkanlık yarışında bir adım önde olduğu belirtilen Duygun Yarsuvat, listesindeki Abdurrahim Albayrak'a "Lucescu'yu ikna et" talimatı verdi bile. Albayrak yakın dostu Lucescu'yla görüşmek için yarın Ukrayna'ya gidecek. Yarsuvat'ın başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'da futbolun başına geçecek olan Albayrak, Lucescu'yu ikna edeceğine inanıyor.

Fotomaç’ın haberine göre, Albayrak'ın Yarsuvat'a "Abi o işi bana bırak. Lucescu bu defa 'hayır' demeyecektir. Hayırlısıyla seçimi kazanırsak Lucescu'yu hoca yapar, sonra da inşallah büyük başarılara doğru yürürüz" dediği belirtildi. Ukrayna'daki siyasi karışıklık nedeniyle Shakhtar Donetsk'ten ayrılmak isteyen Rumen çalıştırıcının, Albayrak'ın teklifini kabul etmesi bekleniyor.

Diğer yandan Alp Yalman da Mustafa Denizli'yle prensipte anlaştı. Yalman, seçildiği taktirde tecrübeli teknik adamı takımın başına getirecek.

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