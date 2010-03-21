G.Saray'da bayanlar filede 3. oldu

T24 - Voleybolda GM Capital Avrupa Bayanlar Challenge Kupası'nın dörtlü finalinde Galatasaray, üçüncülük maçında Polonya'nın Impel Gwardia Wroclaw takımı karşısında çok üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılarak kupada üçüncü oldu.
Galatasaray karşılaşmanın ilk setine kötü başladı. Yaptığı basit hatalar sonunda rakibi Wroclaw ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Bu sonuçtan sonra kendine gelen Galatasaray rakibin hücumlarını blokta durdurunca geriden geldiği sette 11-11'de eşitliği sağladı. Teknik molaya da böylece 16-14 önde girdi.
Djerisilo oyunda kendini hissettirip sayı üretince önde girdiği moladaki üstün oyununu devam ettirerek 23 dakika süren ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.
İkinci sete Galatasaray kötü başlamasına rağmen hücumda Djerisilo ve Valeska'nın oyundaki etkisi 2-2'de eşitliği saylayarak teknik molalara takımın 8-6 ve 16-14 önde girmemizi sağladı.
İkinci moladan sonra Galatasaray, oyunda ağırlığını koyarak 22-21 öne geçti. Valeska'nın ürettiği sayılarla Galatasaray geriden gelerek 24-24'de eşitliği sağladı ve etkili servis atarak 29 dakika süren seti 26-24 kazandı ve 2-0 öne geçti.
Üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, köşelerden yaptığı etkili hücumlar sonunda rakibini zorladı ve ilk teknik molaya 8-0 gibi açık ara önde girdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da aynı üstünlüğünü devam ettiren Galatasaray, Ayça'nın çok iyi defans yaparak hücumda etkili olması ikinci teknik molaya da 16-6 gibi açık ara ile önde girdi.
Pasör Elif takımı çok iyi yönlendirerek, tercihlerini çok iyi kullanarak takımın arayı açmasını sağladı.
Galatasaray, 21 dakika süren seti 25-13 gibi açık bir farkla alarak maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve üçüncü oldu: Salon:
Margon Arena Hakemler:
Mirkel Zaherescu xx (Romanya), Helio Ormonde xx (Portekiz) Galatasaray:
Valeska xxx, Krsmanovic xxx, Elif xxx, Deniz xx, Özlem xxx, Djerisilo xxx (Ayça xxx, Bahanur xx, Dilara xx, Neslihan x) Gwardia Wroclaw:
Baranska x, Efimienko x, Wolosz xx, Czerwinska x, Sobolska x, Czypiruk xxx (Krzos xx, Szafraniec x, Jagiello x, Owczynnikowa x) Setler:
25-17, 26-24, 25-13 Süre:
73 dakika (23, 29, 21)