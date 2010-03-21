G.Saray'da bayanlar filede 3. oldu

T24 -

Galatasaray karşılaşmanın ilk setine kötü başladı. Yaptığı basit hatalar sonunda rakibi Wroclaw ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Bu sonuçtan sonra kendine gelen Galatasaray rakibin hücumlarını blokta durdurunca geriden geldiği sette 11-11'de eşitliği sağladı. Teknik molaya da böylece 16-14 önde girdi.Djerisilo oyunda kendini hissettirip sayı üretince önde girdiği moladaki üstün oyununu devam ettirerek 23 dakika süren ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.İkinci sete Galatasaray kötü başlamasına rağmen hücumda Djerisilo ve Valeska'nın oyundaki etkisi 2-2'de eşitliği saylayarak teknik molalara takımın 8-6 ve 16-14 önde girmemizi sağladı.İkinci moladan sonra Galatasaray, oyunda ağırlığını koyarak 22-21 öne geçti. Valeska'nın ürettiği sayılarla Galatasaray geriden gelerek 24-24'de eşitliği sağladı ve etkili servis atarak 29 dakika süren seti 26-24 kazandı ve 2-0 öne geçti.Üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, köşelerden yaptığı etkili hücumlar sonunda rakibini zorladı ve ilk teknik molaya 8-0 gibi açık ara önde girdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da aynı üstünlüğünü devam ettiren Galatasaray, Ayça'nın çok iyi defans yaparak hücumda etkili olması ikinci teknik molaya da 16-6 gibi açık ara ile önde girdi.Pasör Elif takımı çok iyi yönlendirerek, tercihlerini çok iyi kullanarak takımın arayı açmasını sağladı.Galatasaray, 21 dakika süren seti 25-13 gibi açık bir farkla alarak maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve üçüncü oldu:Margon ArenaMirkel Zaherescu xx (Romanya), Helio Ormonde xx (Portekiz)Valeska xxx, Krsmanovic xxx, Elif xxx, Deniz xx, Özlem xxx, Djerisilo xxx (Ayça xxx, Bahanur xx, Dilara xx, Neslihan x)Baranska x, Efimienko x, Wolosz xx, Czerwinska x, Sobolska x, Czypiruk xxx (Krzos xx, Szafraniec x, Jagiello x, Owczynnikowa x)25-17, 26-24, 25-1373 dakika (23, 29, 21)