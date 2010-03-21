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G.Saray'da bayanlar filede 3. oldu

Voleybolda GM Capital Avrupa Bayanlar Challenge Kupası'nın dörtlü finalinde Galatasaray üçüncü oldu.

21 Mart 2010 02:00

T24 - Voleybolda GM Capital Avrupa Bayanlar Challenge Kupası'nın dörtlü finalinde Galatasaray, üçüncülük maçında Polonya'nın Impel Gwardia Wroclaw takımı karşısında çok üstün bir oyun sergileyerek karşılaşmadan 3-0 galibiyetle ayrılarak kupada üçüncü oldu.



Galatasaray karşılaşmanın ilk setine kötü başladı. Yaptığı basit hatalar sonunda rakibi Wroclaw ilk teknik molaya 8-3 önde girdi. Bu sonuçtan sonra kendine gelen Galatasaray rakibin hücumlarını blokta durdurunca geriden geldiği sette 11-11'de eşitliği sağladı. Teknik molaya da böylece 16-14 önde girdi.

Djerisilo oyunda kendini hissettirip sayı üretince önde girdiği moladaki üstün oyununu devam ettirerek 23 dakika süren ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Galatasaray kötü başlamasına rağmen hücumda Djerisilo ve Valeska'nın oyundaki etkisi 2-2'de eşitliği saylayarak teknik molalara takımın 8-6 ve 16-14 önde girmemizi sağladı.

İkinci moladan sonra Galatasaray, oyunda ağırlığını koyarak 22-21 öne geçti. Valeska'nın ürettiği sayılarla Galatasaray geriden gelerek 24-24'de eşitliği sağladı ve etkili servis atarak 29 dakika süren seti 26-24 kazandı ve 2-0 öne geçti.

Üçüncü sete hızlı başlayan Galatasaray, köşelerden yaptığı etkili hücumlar sonunda rakibini zorladı ve ilk teknik molaya 8-0 gibi açık ara önde girdi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da aynı üstünlüğünü devam ettiren Galatasaray, Ayça'nın çok iyi defans yaparak hücumda etkili olması ikinci teknik molaya da 16-6 gibi açık ara ile önde girdi.

Pasör Elif takımı çok iyi yönlendirerek, tercihlerini çok iyi kullanarak takımın arayı açmasını sağladı.

Galatasaray, 21 dakika süren seti 25-13 gibi açık bir farkla alarak maçtan 3-0 galibiyetle ayrıldı ve üçüncü oldu:

Salon: Margon Arena

Hakemler: Mirkel Zaherescu xx (Romanya), Helio Ormonde xx (Portekiz)

Galatasaray: Valeska xxx, Krsmanovic xxx, Elif xxx, Deniz xx, Özlem xxx, Djerisilo xxx (Ayça xxx, Bahanur xx, Dilara xx, Neslihan x)

Gwardia Wroclaw: Baranska x, Efimienko x, Wolosz xx, Czerwinska x, Sobolska x, Czypiruk xxx (Krzos xx, Szafraniec x, Jagiello x, Owczynnikowa x)

Setler: 25-17, 26-24, 25-13

Süre: 73 dakika (23, 29, 21)

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