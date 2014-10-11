G.Saray'da 100 bin liralık yolsuzluk iddiası: GS Store çalışanları kovuldu!

TT Arena'daki Galatasaray Store'un hesaplarında 100 bin lira açık çıktı. Denetim sonrası Arena'nın GS Store Müdürü ile tüm çalışanların ve GS Store Genel Koordinatörü’nün görevlerine son verildi

G.Saray Kulübü'nde son günlerde çıkan 'yolsuzluk' haberlerine bir yenisi daha eklendi. 1.5 milyon euro'luk kayıp bir TIR dolusu formanın davası halen devam ederken, kulüp yeni bir iddia ile çalkalanıyor.

Türk Telekom Arena'daki GS Store mağazasına geçtiğimiz hafta yapılan denetimde hesaplarda 100 bin TL'nin üzerinde bir açık tespit edildiği öğrenildi. Denetimin ardından TT Arena'daki GS Store'un müdürü ve tüm mağaza ve depo sorumluları ile GS Store Genel Koordinatörü'nün işine son verildi.

Aysal'dan ses çıkmadı

Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, operasyon sonrası yönetimden henüz bir ses çıkmadı. GS Store'lar Genel Müdürü Adnan Demirayak ile Ticaret ve Medya Direktörü Kerem Ertan'ın yönetime nasıl bir rapor vereceği ve başkan Ünal Aysal'ın izleyeceği yol merakla bekleniyor. 1.5 milyon euro'luk formanın ortadan kaybolmasından sonra şimdi de hesaplardaki 100 bin TL'lik açık hakkında seçim kararı alan Ünal Aysal'ın tepe isimlere bir yaptırım uygulayıp uygulamayacağı merak konusu.

Gece yapılan sayımda ortaya çıktı

100 bin TL'nin üzerindeki hesap açığı, GS Store Mağazaları Genel Müdürü Adnan Demirayak'ın Türk Telekom Arena'daki mağazada gece operasyonu ile yaptırdığı sayımda ortaya çıktı. Olayın adli boyuta taşınıp taşınmayacağı henüz belli değil. Dava için yeni seçilecek başkan ve yönetimin bekleneceği sızan haberler arasında.

Personel tepkili: Bize iftira atılıyor

Baskın denetim sonrası işten çıkarılan Türk Telekom Arena'daki GS Store'un mağaza ve depo personeli isyan etti. Çalışanlar, "Bizlere tek kelime edilmeden bu çirkin iftira atıldı. 'Hırsız' damgası yedik. Kamera kayıtları ve tüm girdi çıktı belgeleri ortada. Gerçek suçlular kimse onlar cezalandırılsın" diyerek, hukuksal yollardan haklarını arayacaklarını dile getirdiler.