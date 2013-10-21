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Spor

G.Saray yönetiminden taraftara; 'Yapılan tezahüratlar ayıp'

Terim'in ayrılmasının sorumlusu olarak Bülent Tulun'u gören Galatasaray taraftarlarının tepkisini kulübün basın sözcüsü Şükrü Ergün yorumladı

21 Ekim 2013 13:54

Galatasaray basın sözcüsü Şükrü Ergün, Fatih Terim'in gönderilmesi sonrasında sarı-Kırmızılı tribünlerden yapılan protestolara ilişkin, "bunlar maalesef Galatasaray'ın menfaatine olan şeyler değil. Yaşananlar için sadece ayıp diyorum ve bunların Galatasarayımızın çıkarlarına hizmet etmediğini yineliyorum" dedi.

Galatasaray taraftarlarının görevinden alınan teknik direktör Fatih Terim'e desteği ve sportif direktör Bülent Tulun'a olan tepkileri şiddetini artırarak devam ediyor. Sarı-Kırmızılıların önceki gün Karabükspor ile yaptığı karşılaşmada, "İmparator Fatih Terim" tezahüratlarıyla deneyimli teknik adamı unutmadıklarını belirten tribünler, Tulun içinse, "Bülent Tulun dışarı" diye tempo tutarak Galatasaray sportif direktörüne olan tepkilerini dile getirdiler. Taraftarlar zaman zaman küfürlü tezahüratlarda da bulundu. Tribünlerin protestosu bununla da sınırlı kalmadı.

Sarı-Kırmızılılar'ın dün ezeli rakipleri Beşiktaş ile potada yaptığı derbide de aynı tezahüratlar bu kez salonda yankılandı. Terim'in ayrılmasının sorumlusu olarak Bülent Tulun'u gören Galatasaray taraftarlarının tepkisini kulübün basın sözcüsü Şükrü Ergün yorumladı.

 

Ölçü kaçarsa amacından şaşar

 

"Türk Telekom Arena'da bu tür tezahüratların sıkça yapılması takımın düzenini bozar mı?" sorusu yöneltilen Ergün, "Bu durum tabii ki takımın düzenini bozar. Bunlar maalesef Galatasaray'ın menfaatine olan şeyler değil. Yaşananlar için sadece ayıp diyorum ve bunların Galatasarayımızın çıkarlarına hizmet etmediğini yineliyorum. Taraftarımızdan bu tür eylemlerin kimin veya kimlerin işine geleceğini iyi değerlendirmelerini rica ediyorum. Protesto haktır, ancak ölçüsü kaçarsa amacından şaşar" diye konuştu. Karabükspor maçında tepkilere maruz kalan sportif direktör Tulun ise sessiz kalmayı tercih etti.

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