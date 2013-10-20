Galatasaray taraftarından 'Bülent Tulun dışarı' tezahüratı

Galatasaray'ın Kardemir Karabükspor ile oynadığı lig maçında, sarı-kırmızılı tribünler, kulübün sportif koordinatörü Bülent Tulun'a tepki gösterdi.

Galatasaray, Spor Toto Süper lig'in 8. haftasında, Türk Telekom Arena'da Kardemir Karabükspor'u konuk etti.

Sarı kırmızılılar, zorlu geçen maçtan 2-1 galibiyetle ayrılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar, müsabaka öncesi kulübün sportif koordinatör Bülent Tulun'a tepki gösterdi.

Tribünlerden, "Bülent Tulun dışarı" tezahüratları yapan taraftarlar, zaman zaman küfürlü tezahüratlarda da bulundu. Tribünlenden, "İmparator Fatih Terim" tezahüratları da yapıldı.

Görevden alınan teknik direktör Fatih Terim'le arasının iyi olmadığı ileri sürülen Tulun, Roberto Mancini'nin göreve gelmesinin ardından Juventus maçında takım otobosünde yer almasıyla gündeme gelmişti.

Mancini: Herkes her şeyi biliyor

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Roberto Mancini, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kadro tercihiyle ilgili bir soru üzerine, "Ben burayı seviyorum çünkü aynı İtalya gibi. Herkes her şeyi biliyor" dedi.

Mancini, "Ben takımımı kazanmak için oynatan bir hocayım. Galatasaray da hep kazanmaya oynayan büyük bir kulüp. Bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmayabilir ama önemli olan varılacak son nokta. Bu durum benim üzerimde baskı yaratmıyor" şeklinde ifadeler kullandı.

'Bruma'nın kadroda yer almaması'

Galatasaray'ın sadece bir oyuncunun topu karşıya taşıyacağı bir takım olmadığını, bunun takım olarak yapılması gerektiğini vurgulayan İtalyan teknik adam, Bruma'nın dün milli takımdan döndüğü için kadroda yer almadığını, savunmada sıkıntı olması nedeniyle de yabancı tercihini Dany'den yana kullandığını aktardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'la yapacakları karşılaşmada kadronun değişebileceğini anlatan Mancini, "Üç günde bir maç yapan takımlar için milli takımdan dönen oyuncuların yorgun olması önemli bir faktör. Şimdi toparlanmaları için yeterli zaman var. Son antrenmanımızda hangi oyuncumuzun daha iyi durumda ve dinç olduğuna bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'Sneijder için umutluyum'

İtalyan çalıştırıcı, Kardemir Karabükspor ağlarına 2 gol göndererek elde edilen galibiyetin baş mimarı olan Wesley Sneijder için mutlu olduğunu söyledi.

Sneijder'in de Drogba gibi oyunun kaderine etki yapan bir oyuncu olduğunun altını çizen Mancini, "Böyle bir futbolcu olduğunu göstermeye başladı" dedi.

Mancini, Hamit Altıntop'un takıma mümkün olduğunca çabuk dönmesini istediğini dile getirdi.

Galatasaray'ın başında üçüncü maçını geride bıraktığını hatırlatan Mancini, "Ama bu maç için tam takım olarak sadece dün çalışabildik. Zamana ihtiyacımız var. Elimde sihirli bir değnek yok. Zamanla ve çalışmayla daha iyi duruma geleceğiz" şeklinde görüş belirtti.