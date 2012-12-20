G.Saray'a Schalke 04, F.Bahçe'ye Bate Borisov

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Galatasaray, Alman Schalke 04'le eşleşti. İlk maç İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci turda Belarus'un Bate Borisov takımıyla eşleşti.



Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Kupası'nda ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde Galatasaray, Alman Schalke 04'le eşleşti. 2. turda ilk maç İstanbul'da oynanacak.

Kurayı NTV Spor'da değerlendiren Başkan Ünal Aysal, "Gönlümden geçen Schalke'yle oynamaktı. Almanya'da kendi taraftarımızın ağırlıklı olduğu bir bölgede oynayacaktık. Hem de ortada bir maç olacaktı. Bu kuradan memnunum. Takımın başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah her şey planladığımız şekilde gelişir" dedi.

Trabzonspor maçından sonra Teknik Direktör Fatih Terim'den bir rapor alacaklarını belirten Aysal, ihtiyaç olan bölgeye takviye yapmaya çalışacaklarını ifade etti. Aysal, "Büyük isimler peşinde koşmak yerine, hangi oyuncunun faydalı olacağını iyi keşfetmemiz gerekiyor. Önemli olan gelir gelmez faydalı olacak isimleri takıma sokmaktır" dedi.



Dev eşleşmeler



Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray-Schalke 04

Celtic-Juventus

Arsenal-Bayern Münih

Shakhtar Donetsk-Dortmund

Milan-Barcelona

Real Madrid-Manchester United

Valencia-PSG

Porto-Malaga



İlk maçlar Şubat'ta



İlk maçlar 12-13 ve 19-20 Şubat, rövanş maçlarıysa 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final kuraları, son 16 mücadelelerinin bitiminden 2 gün sonra, 15 Mart'ta çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nin final maçıysa 25 Mayıs'ta İngiltere'de Wembley stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin rakibi BATE Borisov

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci turda Belarus'un Bate Borisov takımıyla eşleşti.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci turdaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde Fenerbahçe, Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

BATE Borisov-Fenerbahçe

Inter-Cluj

Levante-Olimpiakos

Zenit-Liverpool

Dinamo Kiev-Bordeaux

Bayer Leverkusen-Benfica

Newcastle United-Metalist Kharkiv

Stuttgart-Genk