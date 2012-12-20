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Spor

G.Saray'a Schalke 04, F.Bahçe'ye Bate Borisov

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Kupası'nda ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

20 Aralık 2012 15:25

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Galatasaray, Alman Schalke 04'le eşleşti. İlk maç İstanbul'da oynanacak. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci turda Belarus'un Bate Borisov takımıyla eşleşti.

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Kupası'nda ise Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde Galatasaray, Alman Schalke 04'le eşleşti. 2. turda ilk maç İstanbul'da oynanacak.

Kurayı NTV Spor'da değerlendiren Başkan Ünal Aysal, "Gönlümden geçen Schalke'yle oynamaktı. Almanya'da kendi taraftarımızın ağırlıklı olduğu bir bölgede oynayacaktık. Hem de ortada bir maç olacaktı. Bu kuradan memnunum. Takımın başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah her şey planladığımız şekilde gelişir" dedi.

Trabzonspor maçından sonra Teknik Direktör Fatih Terim'den bir rapor alacaklarını belirten Aysal, ihtiyaç olan bölgeye takviye yapmaya çalışacaklarını ifade etti. Aysal, "Büyük isimler peşinde koşmak yerine, hangi oyuncunun faydalı olacağını iyi keşfetmemiz gerekiyor. Önemli olan gelir gelmez faydalı olacak isimleri takıma sokmaktır" dedi.


Dev eşleşmeler


Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray-Schalke 04
Celtic-Juventus
Arsenal-Bayern Münih
Shakhtar Donetsk-Dortmund
Milan-Barcelona
Real Madrid-Manchester United
Valencia-PSG
Porto-Malaga


İlk maçlar Şubat'ta


İlk maçlar 12-13 ve 19-20 Şubat, rövanş maçlarıysa 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Çeyrek final kuraları, son 16 mücadelelerinin bitiminden 2 gün sonra, 15 Mart'ta çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nin final maçıysa 25 Mayıs'ta İngiltere'de Wembley stadı'nda oynanacak.

 

Fenerbahçe'nin rakibi BATE Borisov

 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci turda Belarus'un Bate Borisov takımıyla eşleşti.
 
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nu 13 puanla lider tamamlayan Fenerbahçe'nin ikinci turdaki rakibi belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekiminde Fenerbahçe, Belarus'un BATE Borisov takımıyla eşleşti.

Fenerbahçe ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

BATE Borisov-Fenerbahçe
Inter-Cluj
Levante-Olimpiakos
Zenit-Liverpool
Dinamo Kiev-Bordeaux
Bayer Leverkusen-Benfica
Newcastle United-Metalist Kharkiv
Stuttgart-Genk

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