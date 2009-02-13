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Spor

G.Saray ile Antalya 28. kez

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

13 Şubat 2009 02:00

Galatasaray ile Antalyaspor, yarın lig tarihinde 28. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti. Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 27 maçın 19'unu Galatasaray, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 5 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. 

Aslan, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Antalya'ya gitti

Sarı-kırmızılıların, genel toplamda attıkları 53 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 20 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 bitti.

GALATASARAY ANTALYA'DA RAHAT

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda Antalyaspor'a hiç yenilmezken, yalnızca 3 kez berabere kaldı.

Antalya'da yapılan 13 maçta, Galatasaray'ın galibiyetlerde 10-0 üstünlüğü bulunuyor.

"Cim Bom" deplasmanda Antalyaspor'a 27 gol atarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.


ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Antalyaspor arasında Antalya'da yapılan lig maçları ve sonuçları şöyle:

Sezon MaçSonuç
------- ----------------------- -----

1982-83 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

1983-84 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

1984-85 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 3

1986-87 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 3

1994-95 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 5

1995-96 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 2

1996-97 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 2

1997-98 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 3

1998-99 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

1999-00 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 3

2000-01 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

2001-02 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 1

2006-07 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1

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