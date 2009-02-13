G.Saray ile Antalya 28. kez

Aslan, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Antalya'ya gitti

GALATASARAY ANTALYA'DA RAHAT

ANTALYA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında ligdeki rekabet 1982-83 sezonunda başlarken, Galatasaray, rakibini iç sahada 2-0, deplasmanda da 1-0 yenmişti. Tarafların ligde şimdiye dek yaptığı 27 maçın 19'unu Galatasaray, 3'ünü Antalyaspor kazanırken, 5 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.Sarı-kırmızılıların, genel toplamda attıkları 53 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 20 gol kaydetti.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maç 1-1 bitti.Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda Antalyaspor'a hiç yenilmezken, yalnızca 3 kez berabere kaldı.Antalya'da yapılan 13 maçta, Galatasaray'ın galibiyetlerde 10-0 üstünlüğü bulunuyor."Cim Bom" deplasmanda Antalyaspor'a 27 gol atarken, kalesinde sadece 6 gol gördü.Galatasaray ile Antalyaspor arasında Antalya'da yapılan lig maçları ve sonuçları şöyle:Sezon MaçSonuç------- ----------------------- -----1982-83 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 11983-84 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 11984-85 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 31986-87 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 31994-95 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 51995-96 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 21996-97 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 21997-98 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 31998-99 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 11999-00 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 32000-01 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 12001-02 Antalyaspor-Galatasaray 1 - 12006-07 Antalyaspor-Galatasaray 0 - 1