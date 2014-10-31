G.Saray Başkanı'ndan futbolculara ödeme müjdesi

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, Florya’daki yemekte Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst’ü oturtarak futbolun patronlarının kim olduğunu gösterirken, Selçuk İnan’ı da yanına alarak verdiği pozla kaptanlıkla ilgili tartışmalara son noktayı koymuş oldu.

Galatasaray’ın yeni başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, önceki akşam Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek futbolcular ve teknik heyet ile tanışmıştı. Bu görüşmede yapılan zirvede neler konuşulduğu büyük merak uyandırmıştı. Yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra futbolcuların ailelerinin de katıldığı yemek oldukça pozitif bir atmosferde gerçekleşti.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Başkan Yarsuvat’ın sözleri ve davranışlarıyla futbol takımına önemli mesajlar verdi. Bu yemekte başkanın verdiği mesajların şifreleri şöyle:

1-Florya’nın patronu Albayrak ve Dürüst

G.Saray Kulübü Başkanı Prof. Dr. Duygun Yarsuvat, bir yanına başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak, diğer yanına da futbolun yönetildiği Sportif AŞ’de idareci olarak mesai harcayacak olan Ali Dürüst’ü oturttu. Başkan, futbolcuların karşısında bu görüntüyü vererek bir anlamda oyuncularına “Florya’nın patronu işte bu ikilidir” mesajını verdi.

2-Selçuk kaptandır ve kaptan kalacak

Başakşehirspor maçı sonrasında “Selçuk kaptanlıktan alınacak ve pazubant Hamit’e verilecek” iddiası gündeme gelmişti. Başkan, yemekte tüm takımın karşısında Selçuk’u da yanına oturtarak “Bu takımın kaptanı Selçuk’tur ve Selçuk kalacak” demiş oldu. Başkan bu görüntüyle kaptanlığa dair soru işaretlerini de net şekilde ortadan kaldırmış oldu.

3-Futbolculara ödeme müjdesi verdi

Yemekte futbolculara ödeme müjdesi de verildi. Takıma muaccel (vadesi gelmiş) alacaklar için harekete geçildiği kaydedildi. Yöneticilerin yapacağı kasa kolaylığının yanı sıra, ticari itibarlarını da kullanarak finans kuruluşlarıyla da temasa geçtiği ve önümüzdeki hafta ödemelerin kısım kısım yapılacağı kaydedildi.

4-Sizin kapasiteniz bu değil

Yarsuvat, yemekte oyunculara bir de konuşma yaparak, mevcut durumun onların kapasitelerini yansıtmadığını söyledi. Başkan, “Futbol güzel bir oyundur. Gülerek, zevk ve keyif alarak, paslaşıp yardımlaşarak, bir takım olarak oynayın ve kendi kapasitenize dönün. Başarılı olun. Bu formanın Galatasaray forması olduğunu da hiç unutmayın” dedi.

Türkçe biliyor musun Dzemaili?

Florya’daki yemekte Başkan Duygun Yarsuvat, Melo’nun kızını severken futbolcularla da sık sık şakalaştı. Başkan Dzemaili’ye “Sen Türkçe biliyor musun” diye takıldı.