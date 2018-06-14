G.Saray Başkanı: Saka kuşunun başı ile kanadının renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların kulüp dergisinin Haziran sayısında, sarı-kırmızılı camiaya seslendi. Cengiz, dergideki ifadelerinde şampiyonluğu "Bir saka kuşunun başı ile kanadının yaptığı renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali" sözleriyle tasvir etti.

Geçtiğimiz ay kulüp olarak çok yoğun ve önemli bir dönem geçtiklerini belirten Mustafa Cengiz, “Hepimizin bildiği üzere, futbol takımımızın; teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı. Takımımızın büyük bir konsantrasyon ile her haftayı final bilerek adım adım ilerlediği, taraftarın çığ gibi büyüyen enerjisini hiçbir anda eksik etmediği, yönetimimizin ve camianın büyük bir inançla bir bütün olarak hareket ettiği sürecin sonunda geldi bu şampiyonluk. Bir ahengin yansımasıydı; tıpkı kuruluş dönemimizden kurucumuz ve ilk başkanımız Ali Sami Yen’in renklerimizi tasvir ederken kullandığı benzetmede olduğu gibi; bir saka kuşunun başı ile kanadının yaptığı renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali" diye konuştu.