GS Store davasında karar verildi

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi, 27 Nisan 2014 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçı sonrası Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store mağazasının saldırıya uğramasıyla ilgili davada kararını verdi.

Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamaları sırasında Kadıköy Bağdat Caddesi üzerindeki GS Store'un saldırıya uğramasıyla ilgili 13 sanık hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 5'er yıl 8'er aydan 18'er yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın karar duruşması görüldü.

7 sanığa 'hırsızlık' suçundan 1 yıl 5 ay 15'şer gün

Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme, 13 tutuksuz sanık da çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırdı. Sanıklardan Mehmet Gülsün, Erdal Gülsün, Emre Turanlı, Burak Kavakyanı, Serkan Çelik, Ferhat Ataç, Yunus Zengin, "Hırsızlık" suçundan 1 yıl 5 ay 15'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

3 ayrı suçtan toplamda 7 yıl 11 ay

Sanıklardan Mahsun Çelik, Serkan Çeler ve Umur Tike "Mala zarar verme", "İş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "Hırsızlık" suçlarından toplamda 7 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanıklardan Mehmet Hacı Bozkurt, Mehmet Hanifi Yaman ve Engin Güzel'in de "Mala zarar verme" ve "Hırsızlık" suçundan toplamda 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıkların cezası ertelenmedi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2014 tarihinde Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Fenerbahçe Spor Kulübü ile Çaykur Rizespor Kulübü arasında oynanan müsabaka sonrası Bağdat Caddesi'nde bulunan GS Store'un camlarının kırıldığı, içeriden alınan ürünlerin bir bölümünün işyeri önünde yakıldığı ve durum üzerine kolluk güçlerinin harekete geçtiği belirtildi. İddianamede, olay yeri incelemesinde işyerinin otomatik açılan kapısının zarar gördüğü ve çalışmadığı, iş yeri içerisinde cam kırıkları, yırtılmış ambalaj kartonları, dağıtılmış tezgahlar, dağıtılmış elektronik cihazlar görüldüğü, vitrin kısmının kırıldığı, bodrum katta bulunan rafların boş olduğu, ürünlerin yerlere saçıldığı ve bir rafın devrildiği belirtildi. Mağazanın kasa kısmında bulunan 2 bin 500 lira miktarındaki nakit paranın da hırsızlık fiiline konu olduğu kaydedilen iddianamede, yaşları 18 ile 27 arasında değişen 13 şüpheli hakkında "Nitelikli hırsızlık", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığının ihlali" suçlamalarından 5 yıl 8 aydan 18 yıl 8 aya kadar hapis cezası talep edildi. Arzu KAYA (DHA)