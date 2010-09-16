-GRUPLARDA İLK MAÇLAR YAPILDI ANKARA (A.A) - 15.09.2010 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, E, F, G ve H gruplarında ilk hafta maçları tamamlandı. Gruplarda alınan sonuçlar şöyle: -E GRUBU- Bayern Münih-Roma..............: 2-0 Cluj-Basel.....................: 2-1 -F GRUBU- Marsilya-Spartak Moskova.......: 0-1 Zilina-Chelsea.................: 1-4 -G GRUBU- Real Madrid-Ajax...............: 2-0 Milan-Auxerre..................: 2-0 -H GRUBU- Arsenal-Braga..................: 6-0 Shakhtar Donetsk-Partizan......: 1-0