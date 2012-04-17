Grup Yorum'un rekoruna yağmur engeli

Grup Yorum'un 300 bin kişilik katılımla rekor hedeflediği halk konserine 'Yağmur nedeniyle konser iptal' söylentileri yayılınca, Yorum'u dinlemeye 50 bin kişi gitti.

Grup Yorum, Bağımsız Türkiye konserlerinin ikincisini İstanbul Bakırköy'de verdi. 'ON'ların Türküsü' başlığıyla düzenlenen konserde Yorum'a Zülfü Livaneli, Aylin Aslım, Hüseyin Turan, Aynur Doğan ve şiirleriyle Nihat Behram eşlik etti. Konserde ayrıca çeşitli video gösterileri, danslar, orkestra ve geniş bir koro da alanı dolduranlara ziyafet yaşattı.

Livaneli: Yoldaşlar Nihat Behram’ın şiirleriyle sahnede yer aldığı konserin konukları da vardı. Hüseyin Turan, katılımcılara ve Grup Yorum’a saygılarını sundu. Rock’çı Aylin Aslım, Grup Yorum’un ‘Ulaşır Sana’ şarkısıyla çıktı dinleyicilerin karşına sonra ‘Benim Hâlâ Umudum Var’ diyerek bitirdi.. Son yıllardaki politik görüşleriyle olmasa da, şarkılarıyla Türkiye sol-sosyalist çevrelerde hatırı sayılır bir iz bırakan Zülfü Livaneli ise “Yoldaşlar” diye başladı konuşmasını “Sizlerden güç almaya geldim” diye bitirdi. ‘Böyledir Bizim Sevdamız’la başlayan Livaneli, ‘Karlı Kayın Ormanı’nı on binlerle birlikte söyledi.

Geçen yıl 150 bin kişi dinlemişti

Ücretsiz olan konsere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Grup Yorum'u geçen sene yaklaşık 150 bin kişi dinlemeye gelmişti. Bu sene 300 bin kişilik katılım hedefleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Önceki gün maç erteleten yağmurun bu kez de konseri iptal ettireceği söylentileri ve bir gün önceki yağış rekoru engelledi. Grup Yorum, internet sitesinden konserin iptal söylentilerinin asılsız olduğunu şöyle duyurdu: 'Ne yağmur ne soğuk hava ne de başka bir neden konserimizi yapmamıza, umudumuzu büyütmemize engel olamaz.'