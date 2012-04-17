T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Grup Yorum'un rekoruna yağmur engeli

Grup Yorum'un 300 bin kişilik katılımla rekor hedeflediği halk konseri kötü hava şartlarına takıldı

17 Nisan 2012 02:21

Grup Yorum'un 300 bin kişilik katılımla rekor hedeflediği halk konserine 'Yağmur nedeniyle konser iptal' söylentileri yayılınca, Yorum'u dinlemeye 50 bin kişi gitti.

 
Grup Yorum, Bağımsız Türkiye konserlerinin ikincisini İstanbul Bakırköy'de verdi. 'ON'ların Türküsü' başlığıyla düzenlenen konserde Yorum'a Zülfü Livaneli, Aylin Aslım, Hüseyin Turan, Aynur Doğan ve şiirleriyle Nihat Behram eşlik etti. Konserde ayrıca çeşitli video gösterileri, danslar, orkestra ve geniş bir koro da alanı dolduranlara ziyafet yaşattı.
 

Livaneli: Yoldaşlar 

 
Nihat Behram’ın şiirleriyle sahnede yer aldığı konserin konukları da vardı. Hüseyin Turan, katılımcılara ve Grup Yorum’a saygılarını sundu. Rock’çı Aylin Aslım, Grup Yorum’un ‘Ulaşır Sana’ şarkısıyla çıktı dinleyicilerin karşına sonra ‘Benim Hâlâ Umudum Var’ diyerek bitirdi.. Son yıllardaki politik görüşleriyle olmasa da, şarkılarıyla Türkiye sol-sosyalist çevrelerde hatırı sayılır bir iz bırakan Zülfü Livaneli ise “Yoldaşlar” diye başladı konuşmasını “Sizlerden güç almaya geldim” diye bitirdi. ‘Böyledir Bizim Sevdamız’la başlayan Livaneli, ‘Karlı Kayın Ormanı’nı on binlerle birlikte söyledi. 
 

Geçen yıl 150 bin kişi dinlemişti

 
 
Ücretsiz olan konsere yaklaşık 50 bin kişi katıldı. Grup Yorum'u geçen sene yaklaşık 150 bin kişi dinlemeye gelmişti. Bu sene 300 bin kişilik katılım hedefleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Önceki gün maç erteleten yağmurun bu kez de konseri iptal ettireceği söylentileri ve bir gün önceki yağış rekoru engelledi. Grup Yorum, internet sitesinden konserin iptal söylentilerinin asılsız olduğunu şöyle duyurdu:  'Ne yağmur ne soğuk hava ne de başka bir neden konserimizi yapmamıza, umudumuzu büyütmemize engel olamaz.'

ETİKETLER

grup yorum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24