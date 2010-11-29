Grup Yorum'dan beste iddiasına yalanlama

T24 - Halkın Sesi Partisi'nin (HAS Parti) dün yapılan 1'inci olağan kongresinde çalınan şarkının Grup Yorum'a ait olduğu iddialarına yalanlama geldi. Grup Yorum'dan yapılan açıklamada, "Ne söz konusu parti için ne de bir başka parti için bestelediğimiz herhangi bir şarkı bulunmamaktadır. Bu konudaki tutumumuzu dinleyicilerimiz ve kamuoyu da gayet iyi bilmektedir" denildi.

HAS Parti'nin dün (28 Kasım 2010 pazar) yapılan kurulu kongresinde kullanılan parça hakkında çeşitli yorumlar yapıldı. Grup Yorum'a ait olduğu iddia edilen parçalara ilişkin gruptan yalanlama geldi. Yapılan açıklamada, hiçbir parti için beste yapılmadığını ve dinleyicilerin bunu bilmesi gerektiği belirtildi.



Grup Yorum'dan 29 Kasım 2010 tarihinde yapılan açıklama şöyle:

28 Kasım 2010 Pazar ve 29 Kasım Pazartesi günleri çeşitli TV, gazete ve internet sitelerinde “HAS Partinin Kuruluş Kongresi” ile ilgili çıkan haberlerde, Grup Yorum’un HAS Parti için bir şarkı bestelediği bilgisi verilmiştir.





Bu bilgi tamamıyla gerçek dışıdır ve asılsızdır. Ne söz konusu parti için ne de bir başka parti için bestelediğimiz herhangi bir şarkı bulunmamaktadır. Bu konudaki tutumumuzu dinleyicilerimiz ve kamuoyu da gayet iyi bilmektedir.



Çıkan haberlerin kim tarafından ve hangi niyetlerle ortaya atıldığını bilmiyoruz. Ancak tarafımıza sorulmadan yapılan ve gerçekliği yansıtmayan haberlerin gazetecilik etiği ile bağdaşmadığını düşünüyoruz. Haberi yanlış yayınlayanların gerekli düzeltmeyi yapmasını istiyoruz.



