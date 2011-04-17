Grup Yorum'dan 'Bağımsız Türkiye' konseri

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Beşik Halk Oyunları ekibinin gösterisi ve Tuncel Kurtiz'in okuduğu şiirle başlayan konserde grup, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konserden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Grup Yorum'un bateristi İnan Altın, bu konserin çok farklı bir tarihsel anlamı olduğunu, konsere ''Bağımsız Türkiye'' adını verdiklerini anımsatarak, ''insanların birbirini ve emperyalizmin Türkiye'nin zenginliklerini sömürmediği bir ülkede yaşama hayalini hep beraber ifade etmek için burada olduklarını'' söyledi.Adaletsizliklerden yakınan milyonlarca insan bulunduğunu, fakat insanların umutsuz ve çaresiz olduğunu ifade eden Altın, böyle düşünenlerin yalnız olmadıklarını anlamaları için bu konseri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.Leman Sam, Grup Yorum'a çok saygı duyduğunu belirterek, konserde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sam, konserde Grup Yorum ile bir şarkının yanı sıra koroyla ''Özgürlük'' şarkısını seslendireceğini belirterek, Grup Yorum'un konserlerine her zaman büyük ilgi gösterildiğini kaydetti.Sırrı Süreyya Önder, konserde şiir okuyacağını belirterek, Grup Yorum'u ilk kurulduğu günden beri dinlediğini, kendisinin grubun ''ruhen kurucuları arasında olduğunu'' belirtti.Sanatçı Tuncel Kurtiz ise Grup Yorum ile beraber bağımsız Türkiye adına Nazım Hikmet'ten şiirler okuyacağını dile getirerek, ''Demokrasi dediğimiz zaman 'bağımsızlık karakterimizdir' deriz. Demokrasiyi bir eşitlik, eşit haklar olarak görürüz. Onun için Grup Yorum ile buradayız. Herkesin kendi dilini, dinini özgürce kullanabilmesi için buradayız'' diye konuştu.Ücretsiz gerçekleştirilen konsere yaklaşık 150 bin kişi katıldı.