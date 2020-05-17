Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in cenazesi için “Mezardan çıkarır yakarız” tehdidi edenler hakkında suç duyurusu

Ölüm orucunu sonlandırdığı süreçte kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek’in avukatları, müvekkillerinin cenazesinin götürüldüğü Kayseri’de “Bu cenaze buraya gömülemez. Çıkarır yakarız” diyerek tehditler savuran kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

TIKLAYIN | Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin getirildiği Kayseri'de "Gömseler bile çıkarıp, yakarız" tehdidi

Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre, 322 günlük ölüm orucuna ara veren ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek’in cenazesi polisler tarafından Gazi Cemevi’nden çıkarılarak Kayseri’ye götürüldü. Gökçek’in cenazesinin Kayseri’ye geleceğini öğrenen bir grup sokağa dökülerek “Biz bu cenazeyi gömseler de çıkarıp yakacağız” tehditlerinde bulundu. Gökçek’in avukatları müvekkillerinin cenazesini yakacaklarını söyleyen bu grupla ilgili Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu grubun sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara dökülerek tehdit ve hakaretlerle müvekkillerinin hatırasına saldırdıklarının aktarıldığı dilekçede, “Müvekkilimizin hatırasına yönelik saldırı sosyal medya hesapları ve bazı basın yayın organlarında paylaşılmıştır. Olayda kişiler suç işleyeceklerini beyan etmektedir. Ülke tarihinde Maraş’ta, Sivas’ta ve Çorum’da Alevi vatandaşlara yönelik ülkü ocakları tarafından işlenen katliamlar bu soruşturmanın yürütülmesinin gereği için delil niteliğindedir” denildi.

Olaya ilişkin videoların paylaşıldığı linklerin de verildiği dilekçede tehditler savuran kişiler hakkında, “kişinin hatırasına hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme”, “kanunlara uymamaya tahrik” suçlarından soruşturmanın yürütülmesini istedi.