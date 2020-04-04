Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenaze törenine polis müdahalesi; çok sayıda kişi gözaltına alındı

Konser yasakları ve İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınların sona ermesi, üyelerin arananlar listesinden çıkarılması ve adil yargılanma talepleriyle yaptığı ölüm orucunun 288. günüde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenazesinin kaldırılacağı İdil Kültür Merkezi önünde ve cenazenin defnedileceği Feriköy Mezarlığı'nda polis müdahale etti. Halkın Hukuk Bürosu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ölüm orucunun 288’inci gününde yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi Helin Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni ve anma programına izin vermeyen polis, İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne giden yolları kapatarak girişleri engelledi.

Polis müdahalesi sonucunda İdil Kültür Merkezi çalışanlarını gözaltına aldığı öğrenilirken, cenaze aracı ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın şoförü de gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis engelinin ardından cenaze, doğrudan Feriköy Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü. Polis, Ferköy Mezarlığı’nda gaz atarak müdahale etti. Mezarlığa girişleri engelleyen polis gelenlerin girmesine izin vermedi. Müdahalenin ardından aile cenazeyi defnetti.

Halkın Hukuk Bürosu, Helin Bölek’in Okmeydanı’nda defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek, “Gömülme hakkını vasiyet doğrultusunda sağlamak devletin görevidir” dedi.