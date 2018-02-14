Grup Yorum üyeleri 'Gri Liste'ye eklendi; başlarına 300 bin lira ödül kondu!

İçişleri Bakanlığı, kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı alanda kategorize ettiği ‘arananlar’ listesini güncelledi. Yaklaşık 900 aranan kişinin her biri için 300 bin liradan 4 milyon liraya kadar para ödülü vaat edilen listeye Grup Yorum üyeleri de eklendi. Grup Yorum üyeleri Ali Aracı, Selma Altın, İnan Altın ve İbrahim Gökçek’in de bulunduğu “gri liste” için 300 biner TL para ödülü veriliyor.

Grup Yorum: Faşizm türkülerimizden korkuyor

Grup Yorum tarafından yapılan açıklamada, tutuklu olan grup üyeleri dışarda olsalar onların da bu listelere ekleneceği, liste ile yapılmaya çalışılanın Grup Yorum’u marjinalleştirmek olduğu belirtilirken, “Gri listede Grup Yorum üyesi İnan Altın, Selma Altın, Ali Aracı, İbrahim Gökçek, Emel Yeşilırmak ve İhsan Cibelik’in de ismi yer alıyor. Eminiz ki tutuklu olan arkadaşlarımız dışarda olsalar aynı listeye onlarıda ekleyeceklerdir. AKP aklı sıra bizi marjinal, terörist gösterip halkın gözünde değersizleştirecek, küçük düşürecek. Çok yanılıyorsunuz ve baltayı taşa vurdunuz bir kez daha diyoruz. Grup Yorum bugünlere geldiyse, faşist iktidarların yüreğini hoplatır hale geldiyse bu halkın desteği, sahiplenmesi ile olmuştur. Söylediğimiz her bir söz halkın yüreğinden-beyninden kopup gelenlerdir. Grup Yorum’a “terörist” demek halkı aşağılamaktır, yok saymaktır. Halkı aşağılamanın ne demek olduğunu bu halk size gösterecektir. Sizler saraylarda yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda yaşarken, sizler saray kapılarında soytarılıkta sınır tanımazken bizler hep halkın içindeydik, hâlâ da içindeyiz. Siz çıkıp gezebilirmisiniz göğsünüzü gere gere halkın içinde, gezemezsiniz” dendi.