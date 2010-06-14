Grup Yorum konserini 55 bin kişi izledi

T24 -

Grup Yorum’un “25 yıl hiç durmadan” sloganıyla verdiği 25’inci yıl konseri, önceki akşam Beşiktaş İnönü Stadyumu’nda gerçekleşti. Eski ve yeni şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan gruba sahnede Orhan Şallıel yönetimindeki İstanbul Symphonic Project eşlik etti. Gecede Ruhi Su Dostlar Korosu, Yasemin Göksu, Ali Primera, Suavi, Nejat Yavaşoğulları, Zeynel Aba, Ali Ekber Eren, Sevcan Orhan, İbrahim Karaca ve Erdal Bayrakoğlu’nun yanı sıra, şu sıralar “Ezel” dizisinde Ramiz Dayı karakterini canlandıran usta oyuncu Tuncel Kurtiz de sahneye çıktı ve bir şiir okudu. Konseri, yaklaşık 55 bin kişi izledi. Grup Yorum’un “Çav Bella” ve “Amerika Defol” isimli şarkılarını seslendirdiği gecede, “Amerika defol, yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atıldı. Grup Yorum’un gitaristi Muharrem Cengiz’in Trabzon Cezaevi’nden mesaj gönderdiği konser, “Cemo” türküsü ve “Haklıyız Kazanacağız” marşıyla sona erdi.* Binlerce hayranı olan pek çok ünlü sanatçının cesaret edemediğini yapıp bir stadyum konseri veren Grup Yorum’u 55 bin kişi izledi.* Hem tribünlerin hem de sahanın tamamen dolduğu konserde bir taşkınlık yaşanmadı.