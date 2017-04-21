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Kültür-Sanat

Grup Yorum konserine valilikten yasak

"Biz umutsuz değiliz, konserimizi yasakladılar diye yas tutmuyoruz"

21 Nisan 2017 23:03

Grup Yorum’un ‘Bağımsız Türkiye' konseri, valilik tarafından 'güvenlik' gerekçesi ile yasaklandı.

dihaber'de yer alan habere göre, Grup Yorum'un 23 Nisan Pazar günü, Yenikapı Meydanı'nda düzenleyeceği 'Bağımsız Türkiye' konseri, İstanbul Valiliği tarafından 'güvenlik' gerekçesiyle yasaklandı.

Yasak kararı üzerine yazılı bir açıklama yapan Grup Yorum, şu ifadelere yer verdi:

“23 Nisan Pazar günü Yenikapı Meydanı’nda yapacağımız 7. Bağımsız Türkiye konserimiz AKP tarafından sudan sebeplerle engellenmiştir. Valilik, konser başvurusunun sonucu almaya gittiğimizde bize, güvenlik gerekçesiyle konserin yapılmasının uygun olmadığına dair bir belge verdiler. Günlerdir konserimiz için valiliğe gitmemize rağmen, yine son günde yasakladılar. AKP her tarafta istediği gibi mitingler düzenliyor, festivaller düzenliyor. Onun güvenliğini alıyorlar fakat söz konusu halk olunca güvenlik bir sorun haline geliyor. Biz umutsuz değiliz, konserimizi yasakladılar diye yas tutmuyoruz. Dev sahneler kurmamıza engel olabilirler. Ancak tüm ülkeyi konser meydanlarına çevirmemize güçleri yetmez. Aklımızdan, kalbimizden halkın türkülerini söküp atamazlar."

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