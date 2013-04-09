Grup Yorum konserine bu kez 500 bin kişi bekleniyor



Grup Yorum'un 3. Bağımsız Türkiye Konseri 14 Nisan'da Bakırköy Halk Pazarı'nda gerçekleşecek. 500 bin kişinin katılması beklenen ve ücretsiz gerçekleşecek konserde grubun yayınlanmadan el konulan yeni albümüne ait iki şarkısı da ilk kez seslendirilecek.

Grup Yorum, ilki 2011’de 150 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Bağımsız Türkiye Konserini gelenekselleştirerek, ikincisini 2012’de 350 bin kişiyle yapmıştı. Bu yıl ise yine aynı yerde, Bakırköy Halk Pazarı'nda, 14 Nisan Pazar Günü “Bağımsız Türkiye” çağrısıyla 500 bin kişinin bir araya gelmesi hedefleniyor.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre, ücretsiz olarak gerçekleşecek halk konserinde, Grup Yorum 500 bin kişiyi bir araya getirmeyi hedefliyor.

Daha yayınlanmadan el konulan yeni albüme ait iki şarkı da ilk kez bu konserde seslendirilecek.

18 kişilik orkestra da Grup Yorum’a konser boyunca eşlik edecek. İdil Halkoyunları Ekibi ve Beşik Halk Dansları Topluluğu da kimi şarkılarda dans gösterisi yapacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Grup Yorum'a birçok konuk sanatçı eşlik edecek. Grup Yorum'un söyleyeceği bazı şarkılarda solistlik yapacak sanatçılar ise şöyle: Adile Yadırgı, Sinan Tuzcu, Dolunay Soysert, Derya Alabora, Mehmet Aksoy, Bülent Emrah Parlak, Işıl Özgentürk, Hüseyin Turan, Ayla Yılmaz, Efkan Şeşen, Barış Atay, Eşber Yağmurdereli, Yaşar Kurt, Derya Petek, Apolas Lermi, Cahit Berkay, Erdal Bayrakoğlu, Grup Abdal, Hakan Yeşilyurt, Karmate, Marsis, Nejat Yavaşoğulları, Niyazi Koyuncu, Okşan Dede, Sadık Gürbüz, İsmail Hakkı Demircioğlu, Selçuk Balcı, Suavi, Yasemin Göksu...

Genco Erkal da okuyacağı şiirlerle konserde sahne alacak.