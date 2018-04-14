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Kültür-Sanat

Grup Yorum 'konser yasağı'nı internetle aşacak

Grup Yorum'un hâlihazırda 11 üyesi tutuklu

14 Nisan 2018 15:17

Üç yıldır ‘bağımsız Türkiye konserleri’ yasaklanan Grup Yorum, konser yasağına çareyi internette buldu. Grup, ‘8’inci Bağımsız Türkiye Konseri’ni 29 Nisan pazar günü internet üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

Grup Yorum, 2011’de başladığı konserlerine üç yıl öncesine kadar devam edebiliyordu. Bu konserlere de onbinlerce kişi katılıyordu. Ancak grubun konserlerine üç yıldır izin verilmiyor.

Grup Yorum'un hâlihazırda 11 üyesi tutuklu

Çalışmalarını yürüttükleri İdil kültür merkezine düzenlenen operasyonlarda 11 üyesi tutuklanan Grup Yorum, bu yıl yasaklara karşı farklı bir çözüm buldu.

Diken'de yer alan habere göre, Grup, ‘8’inci Bağımsız Türkiye Konseri’ni 29 Nisan pazar günü internet üzerinden yayınlayacağını duyurdu.

Grup Yorum, saat 16.00’da başlayacak konserin kendi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini bildirdi.

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