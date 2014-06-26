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Kültür-Sanat

Grup Yorum, ırkçılığa karşı ve adalet için sahne alacak

Grup Yorum, 28 Haziran Cumartesi günü Almanya'da Oberhausen Arena'da ırkçılığa karşı, 29 Haziran Pazar günü de Harbiye Açık Hava'da adalet için sahneye çıkacak

26 Haziran 2014 16:33

Grup Yorum, ırkçılığa karşı 28 Haziran Pazar günü Almanya'da Oberhausen Arena'da sahne alacak. Grup Yorum ile birlikte konuk sanatçıların da katılacağı konserde, Avrupa'da günden güne yükselen ırkçılığa karşı durma çağrısı yapılacak. Avrupa'da özellikle göçmen halkları hedef alan ırkçılığa karşı bu, Grup Yorum'un üçüncü konseri olacak.

CNN Türk'te yer alan ahbere göre, Grup Yorum hemen ertesi gün de Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'nda adalet için sahne alacak. Grup Yorum, türkülerini öğrencilerin, işçilerin, emekçilerin, gecekondu halkının mücadelesinin savunucusu olan avukatların faaliyet gösterdiği Halkın Hukuk Bürosu'nun 25. yılı kutlamasında söyleyecek. Konserde Gezi ayaklanmasında hayatını kaybedenler, Berkin Elvan, Soma'daki maden faciasında ölen işçiler ve Okmeydanı'nda polis kurşunuyla ölen Uğur Kurt için adalet istenmeye devam edilecek.

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