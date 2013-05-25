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Grup Yorum eylemine gazlı müdahale

Taksim Meydanı'nda tutuklu Grup Yorum üyelerine destek vermek amacıyla toplanan gruba polis biber gazı ve su sıkarak müdahalede bulundu

25 Mayıs 2013 01:18

Tutuklu Grup Yorum üyelerinin serbest bırakılmasını isteyen bir grup Taksim Meydanı'nda eylem yaptı. Polis İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen gruba biber gazı ve su sıkarak müdahale etti.

"Grup Yorum Halktır Susturulamaz" şeklinde slogan atan eylemciler polis barikatının üzerine doğru yürüdü. İstiklal Caddesi'nde yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Eylemcilerin dağılması konusunda ikazda bulunan polis ekipleri dağılmayan eylemcilerin önce ayağına doğru biber gazı sıktı. Grup dağılmayınca polis bu kez eylemcilerin yüzüne doğru biber gazı sıktı. Bir anda gazın içinde kalan eylemciler Gezi parkına doğru kaçtı. Bazı eylemciler ise polise taş ve soda şişesi attı. Polis ile eylemciler arasında uzun kovalamacalar yaşandı.

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