Grup Yorum elemanları serbest bırakıldı

DHKP-C örgütüne yönelik ortak operasyonda gözaltına alınan Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı avukat Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltıları destek için birçok avukat ve vatandaş adliyeye akın etti.

Geç saatlere kadar süren savcılık ifadelerinden sonra aralarında Grup Yorum elamanlarının da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı.

Adliye içinde olay

Bu arada adliye çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alınırken, adliye içinde kavga çıktı. Kavganın tarafları ise avukat ile polisler oldu.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Savcılarının bulunduğu 7. kata çıkarıldı. Çevik kuvvet ekipleri de adliyenin 7. katına barikat kurdu.

Gözaltılara destek için gelen yaklaşık 50 avukat bu duruma tepki gösterdi. 'Polis dışarı' sloganları atan avukatlar, kalkanlı çevik kuvvet barikatının kaldırılmasını istedi. Ancak barikat kaldırılmadı. Bu duruma tepki gösteren avukatlar, barikatı yıkmak istedi.

Polislerin tepkisi sert oldu. Avukatlar ile polisler arasında yumruklaşmaya varan olaylar yaşandı.

DHKP-C operasyonunda gözaltına alınan aralarında Grup Yorum elamanlarının da bulunduğu 11 kişi serbest bırakıldı.

Kavga da 6 avukat ve bir polis memuru da yaralandı.

CHP Milletvekili Hüseyin Aygün iki grubu da uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin koridordan ayrılması üzerine ortam sakinleşti. Öte yandan adliyenin içinde olay çıkması üzerine adliye önünde bekleyen Halk Cephesi üyeleri de slogan atarak protesto gösterisinde bulundu.

Millletvekillerinden destek

Gruba, CHP Milletvekilleri Hüseyin Aygün, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Melda Onur ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erol Aras ile avukatlar destek verdi. Arkadaşlarının gözaltına alınmasını protesto eden Grup Yorum üyelerinden Eren Olcay türkü söyledi, bir grup da halay çekti.

Halk Cephesi üyesi yaklaşık 100 kişi sabah saat 11.00'da İstanbul Adalet Sarayı'nda Adliyesi'nde toplandı. Ellerinde "Türküler susturulamaz", "Devrimci sanat engellenemez" yazılı pankart taşıyan grup, "Baskılar, gözaltılar, tutuklamalar bizi yıldıramaz" ve "Devrimci sanat engellenemez" diye slogan attı. Gruba, CHP milletvekilleri Hüseyin Aygün, İlhan Cihaner, Mahmut Tanal, Melda Onur ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Erol Aras ile avukatlar destek verdi.